Какая наука 'существовала только в СССР': что изучали

Радиофизика – это научная дисциплина, которая в воображении многих поколений советских студентов была окутана ореолом таинственности и элитарности. Пока западный мир развивал более широкую отрасль электроинженерии, в СССР создавали мощные "радиофизические факультеты".

Это на самом деле небольшое, но ключевое отличие породило миф, будто радиофизика – это сугубо советское изобретение. На самом же деле разница заключалась не в предмете изучения, а в статусе и стратегических целях. OBOZ.UA рассказывает о зарождении этой "науки", причинах особого отношения к ней в СССР и современном состоянии.

Предпосылки возникновения и "особый путь"

Радиофизика выросла из классической физики в начале XX века, когда человечество осознало: электромагнитные волны – это не только способ передавать звук на большое расстояние, а фундаментальный ключ к пониманию вселенной. И после Второй мировой войны в СССР начали относиться к этому особенно серьезно.

Именно тогда началась холодная война, которая во многом заключалась в гонке вооружений. Власть Союза пыталась любой ценой обойти в ней "империалистический Запад". И это требовало разработки совершенных средств обнаружения вражеских самолетов, систем наведения ракет и создания средств дальней космической связи. Именно такой военный заказ и сделал радиофизику главным приоритетом для партийной верхушки. Она стала фундаментальным тылом для оборонки. Если инженер-связист знал, как работает рация, то радиофизик должен был понимать саму природу колебаний, чтобы создать прибор, которого еще не существует. Поэтому эту сферу знаний решили выделить в отдельную отрасль науки – чего действительно не происходило больше нигде в мире. Так и появился миф о зарождении радиофизики в СССР.

Почему открывали целые факультеты?

В 1940-50-х годах в Харькове, Киеве, Нижнем Новгороде и других городах, где существовали крупные научные центры, начали массово открывать отдельные факультеты радиофизики. Советская система решила, что подготовка специалистов широкого профиля (от квантовой электроники до распространения волн в ионосфере) внутри обычных физических факультетов слишком медленная. Нужно изучать эти процессы более глубоко и обособленно.

Так радиофизика стала относительно автономной отраслью. Быть радиофизиком в СССР означало быть на острие прогресса, ведь она сочетала в себе изучение высшей математики, фундаментальной физики и передовой на то время инженерии.

Что исследовали и какие открытия дали

Советская радиофизика подарила миру (и армии) ряд фундаментальных достижений. Среди них особенно можно упомянуть несколько.

Создание мазеров и лазеров – советские ученые Николай Басов и Александр Прохоров в 1964 году получили Нобелевскую премию за разработку принципов квантовой электроники.

– советские ученые Николай Басов и Александр Прохоров в 1964 году получили Нобелевскую премию за разработку принципов квантовой электроники. Радиоастрономия – изучение космоса через радиоизлучение позволило "увидеть" объекты, невидимые для обычных телескопов.

– изучение космоса через радиоизлучение позволило "увидеть" объекты, невидимые для обычных телескопов. Дистанционное зондирование – разработка радаров, способных видеть сквозь облака и поверхность почвы.

– разработка радаров, способных видеть сквозь облака и поверхность почвы. Статистическая радиофизика – математические методы выделения сигнала из шумов, что сейчас является основой любой цифровой связи (4G, 5G, Wi-Fi).

Радиофизика в мире

Было бы грубой ошибкой говорить, что радиофизику в мире не изучают. Однако специальный термин Radiophysics действительно используют значительно реже. Во времена холодной войны американские и европейские исследователи не видели необходимости создавать отдельную научную отрасль под таким названием. Зато исследования в этой же сфере велись на стыке прикладной физики (фундаментальные основы излучения), электрической и компьютерной инженерии (разработка конкретных устройств и систем связи), а также Radio Science – это международный термин, который использует научный союз URSI для сферы изучения электромагнитных полей.

Сегодня "советская" школа радиофизики (в частности в Украине) остается мощной базой. Хотя эпоха секретных закрытых конструкторских бюро прошла, фундаментальные знания о волнах и колебаниях, которые когда-то преподавали на соответствующих факультетах, теперь питают индустрию телекоммуникаций, медицину (МРТ) и космические технологии по всему миру. Поэтому, как видим, радиофизика не была особым и уникальным изобретением СССР – она просто была его самым успешным и наиболее масштабируемым "научным брендом". В мировой практике потребности в выделении ее в отдельную дисциплину не было.

