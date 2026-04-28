В СССР спецслужбы шпионили за людьми через радио? Миф развеяли

Среди школьников в СССР долгое время кочевала жуткая легенда о незаметном "шпионе" встроенном в обычный радиоприемник. На переменах и в пионерских лагерях дети шепотом пересказывали истории о том, как загадочная зеленая лампочка внутри аппарата на самом деле следит за каждым и передает информацию врагам а то и в КГБ.

Поскольку радиоприемник, способный ловить не только всесоюзное или местное радио, но и передавать западные "голоса", воспринимался как чудо, то такое отношение можно было понять. Однако за детскими пугалками скрывалась вполне обычная физика, не имевшая ничего общего со шпионажем. То, что в народе окрестили "магическим глазом", на самом деле было электронно-световым индикатором настройки волны. Несмотря на свой специфический вид, напоминающий живой зрачок, который реагировал на звук и движение, эта лампа выполняла лишь одну функцию – помогала пользователю найти максимально четкий сигнал в шуме радиоэфира. OBOZ.UA разбирался, почему она так пугала людей.

Эффект "слежки"

Эта лампа (обычно типа 6Е5С) выглядела как светящийся зеленый круг с темным сектором, который сужался или расширялся в зависимости от точности настройки на волну. Визуально это очень напоминало зрачок глаза, который "наблюдает" за комнатой. Детскую фантазию, не избалованную фантастическим кино и видеоиграми, это могло изрядно будоражить.

Реакция на звук

Поскольку индикатор реагировал на изменение сигнала, он "моргал" или менял яркость в такт речи или музыке. У людей, не знакомых с радиотехникой, возникало впечатление, что устройство "живое" и реагирует на происходящее в помещении.

Логика "обратной связи"

В условиях повсеместной цензуры и присутствия КГБ господствовало мнение: если государство дает тебе сложное устройство, которое позволяет слушать "вражеские голоса" (Радио Свобода, Голос Америки), то оно обязательно должно как-то это контролировать. Люди верили, что лампа не только принимает сигнал, но и работает как микрофон, передавая разговоры в комнате "куда надо".

Спецоборудование

Определенное основание у таких опасений все же было: спецслужбы действительно могли использовать сеть радиовещания или проводку для прослушивания. Впрочем, для этого использовались совсем другие методы и оборудование. А зеленая лампочка была лишь невинным вольтметром, который помогал найти четкий сигнал в шуме эфира.

Поэтому "зеленый глаз" стал идеальным техническим воплощением метафоры "у стен есть уши", хотя на самом деле он просто помогал лучше слышать джаз или новости. А миф умер сам по себе, когда на смену ламповым радиоприемникам пришли транзисторные.

