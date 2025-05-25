Как женщины в СССР фиксировали прически без лака: сейчас кажется абсурдом

В Советском Союзе ограниченный доступ к бытовой химии и косметическим средствам заставлял искать простые альтернативы для повседневного ухода. В частности, средства для фиксации прически, которые сегодня являются обыденным элементом стиля, были в дефиците или вообще отсутствовали в продаже.

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В таких условиях использовали доступные продукты как заменители промышленного лака для волос. OBOZ.UA рассказывает, какие лайфхаки придумали советские женщины, чтобы зафиксировать прически без лака.

В 1970-80-х годах специальные средства для укладки были либо малодоступными, либо слишком дорогими. Приобрести лак удавалось только через личные связи или случайно, выстояв длинную очередь. Однако мода на объемные прически с локонами, начесами или химической завивкой оставалась актуальной, особенно перед праздниками или походом на танцы.

Пиво в таких условиях приобретало новую функцию: его наносили на влажные волосы перед накручиванием бигуди. После высыхания прядки становились плотно зафиксированными, а прическа держала форму долго. Единственным недостатком был характерный запах хмеля, который, впрочем, исчезал через несколько часов.

Не менее популярным был "сахарный лак" – самодельный раствор на основе теплой воды и нескольких чайных ложек сахара. Его заливали во флакон с распылителем (часто – повторно использованный флакон из-под одеколона) и наносили на волосы после укладки. Такое средство обеспечивало сверхпрочную фиксацию, способную выдержать даже ветреную погоду.

Все это – часть бытовой изобретательности, которая позволяла оставаться привлекательными даже в условиях жесткого дефицита.

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