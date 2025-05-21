Без спецсредств: как в СССР мыли посуду и окна

Современное домашнее хозяйство невозможно представить без эффективных средств для уборки. Мы моем, чистим и даже дезинфицируем все в доме практически без усилий с помощью бытовой химии. Однако во времена СССР всего этого разнообразия гелей, спреев и порошков не существовало.

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Советская промышленность выпускала очень ограниченное количество средств для ухода за домом, они были не очень хорошего качества, еще и достать их было проблематично. Поэтому гражданам приходилось выкручиваться и наводить порядок в домах с помощью подручных средств. OBOZ.UA рассказывает, чем убирали в Стране Советов.

Хозяйственное мыло

Это средство изначально предназначалось для стирки и выведения пятен на текстиле. Однако в СССР его применяли значительно шире. Им обезжиривали посуду, мыли полы и поверхности, с его помощью ухаживали за мебелью и сантехникой. Более того, хозяйственным мылом из-за нехватки туалетного пользовались для мытья тела и даже волос. А еще разводили, чтобы использовать его как антисептик, в частности для лечения кожи. Неприятный запах этого средства был вездесущим.

Сода

Благодаря своим обезжиривающим свойствам сода была одним из основных средств для мытья посуды. Ее абразивная текстура также позволяла отчищать пригоревшие кастрюли и сковороды. Также содой отскребали грязь с сантехники и других поверхностей. Ее использовали для дезодорации различных предметов в быту – от холодильников до обуви и стирки деликатных вещей. Плюсом содовых чистящих средств было отсутствие запаха.

Уксус

В отличие от соды, столовый уксус имеет выразительный и довольно неприятный запах. Однако применять его приходилось достаточно широко. Им очищали посуду и сантехнику от накипи, ведь бытовых фильтров, которые бы убирали соли из водопроводной воды, в СССР просто не существовало. Им мыли окна, ведь он легко смывает жир и загрязнения. Также уксусом смягчали ткани после стирки некачественными советскими порошками, выводили пятна с текстиля и даже удаляли более неприятные запахи, такие как от мочи домашних животных.

Нашатырный спирт

Еще одно средство с сильным неприятным запахом приходилось использовать жителям СССР, чтобы навести порядок в доме. Им выводили пятна с одежды, домашнего текстиля и мебели. А еще очищали любые стеклянные поверхности – окна, зеркала, витрины и тому подобное.

Зубной порошок

Чистить бытовые предметы средством для ухода за зубами сейчас кажется безумной идеей. Во-первых, это выйдет чрезвычайно дорого, во-вторых, смывать такое средство не всегда просто. Однако в СССР для уборки в доме использовали зубной порошок. Его изготавливали на основе молотого мела, поэтому он представлял собой мелкий абразив, которым отскребали твердую грязь чуть ли не со всех возможных домашних поверхностей.

Хлорный отбеливатель

Советская промышленность выпускала раствор гипохлорита натрия под названием "Белизна". И он шел в дело везде, где только можно было. Им чистили сантехнику, выводили пятна с тканей, его добавляли в воду для мытья полов. Запах это средство имело просто ужасный и часто ассоциировалось у жителей СССР с медицинскими учреждениями, ведь именно там дезинфекцию "Белизной" использовали максимально широко.

Горчичный порошок

Этот пищевой продукт благодаря содержанию жгучих веществ тоже помогал советским людям бороться с грязью в быту. Например, именно им стирали деликатные детские вещи. А еще обезжиривали и чистили посуду, мыли им стекло.

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