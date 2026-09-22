Как жарить рыбу, чтобы она не разваливалась: проверенные хитрости

Рыба может выглядеть хорошо перед жаркой, но через мгновение развалиться на сковороде. Часто виной тому является не вид рыбы и даже не сама сковорода, а, скорее, неудачный способ жарки.

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В результате вместо хрустящей корочки и нежной мякоти филе начинает прилипать и терять форму. Однако достаточно добавить определенный ингредиент и воспользоваться несколькими хитростями, чтобы рыба получилась идеальной, пишет OBOZ.UA.

Жарить рыбу следует начинать с важного шага: просушивания филе бумажным полотенцем. Это удалит лишнюю влагу, из-за которой рыба может тушиться на сковороде, а не жариться.

Также хорошей идеей будет посыпать филе тонким слоем муки. Убедитесь, что рыба комнатной температуры. Не вынимайте её из холодильника и не кладите сразу в горячее масло, поскольку перепад температур приведёт к скручиванию белка в мясе, и рыба начнёт распадаться.

Также избегайте распространённой ошибки, когда кладёте рыбу непосредственно в растопленное масло на сковороде. Не начинайте с этого, поскольку масло быстро сгорает, негативно влияя на текстуру и вкус филе.

Вместо этого налейте оливковое масло на сковороду и тщательно разогрейте его. Оно идеально подходит для начала жарки.

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