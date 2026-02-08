Как заставить орхидею зацвести: простой, но девичий трюк
Орхидеи – не самые простые комнатные растения в уходе, но и не самые сложные. Они требуют немного больше внимания и быстро сигнализируют о проблемах, увядая, сбрасывая цветы или желтея.
Самой распространенной проблемой в уходе за ними является то, что их трудно заставить зацвести повторно. Также может быть сложно поддерживать их цветение в течение длительного периода, пишет OBOZ.UA.
Как оказалось, решение этих проблем кроется в месте, где стоят ваши цветы, а также в их освещении. Свет – это то, что питает все в цикле орхидеи, от роста корней до цветения. Орхидеям требуется постоянное снабжение яркого, непрямого света для восстановления сил.
Всегда избегайте попадания прямых солнечных лучей на орхидею, поскольку это может привести к ожогам ее листьев. Если в вашем доме недостаточно естественного освещения, особенно зимой, небольшая светодиодная лампа для выращивания растений может иметь решающее значение.
Разместите его примерно на 25-30 см выше растения и включайте его в течение 12-14 часов в день, чтобы имитировать условия тропического дневного света.
