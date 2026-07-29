Как защитить газон от жары: избегайте этих ошибок

Длительная жара изнуряет людей и заметно вредит растениям — они замедляют рост и могут даже совсем погибнуть. Именно поэтому жаркое лето может превратить пышный зеленый газон в пожелтевшую пустошь, если не обеспечить ему надлежащий уход.

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Но как защитить нежную траву от негативных последствий высоких температур и засухи? Издание Interia Kobieta собрало ключевые советы.

В первую очередь важно знать, чем именно жара вредит газону. Она вызывает интенсивное испарение влаги из почвы и листьев, из-за чего трава пересыхает и желтеет. Нередко ситуацию усугубляет то, что значительная часть газона находится на солнце, не прикрытая ни деревьями, ни кустами. Впрочем, помочь ему всё же можно.

Своими лайфхаками поделился профессиональный садовник Камиль Травчинский. Он подробно объяснил, как действовать, чтобы газон пережил жару свыше 30 °C. Если коротко, нужно полностью отказаться от привычного режима ухода за ним. Вот три правила, которых советует придерживаться эксперт.

Поливайте траву только утром, до 9:00. В жару влага испаряется мгновенно, поэтому проводите полив рано, чтобы вода дошла до корней, а не испарилась в воздух.

Не косите траву слишком низко, установите высоту на один уровень выше, чем обычно. Тень от более высокой травы защитит почву от пересыхания.

В жару откажитесь от подкормки. Удобрения могут сжечь газон при +30 °C. Чтобы безопасно внести питательные вещества, дождитесь более прохладных дней или дождя.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как часто нужно поливать растения в горшках в жару.

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