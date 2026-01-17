Как за считанные минуты разморозить лобовое стекло авто: комбинация из двух кнопок

Когда вам нужно куда-то быстро добраться, обледенелое лобовое стекло может быть неприятным препятствием, которое задерживает вас.

Хотя в Интернете существует много лайфхаков для быстрого размораживания лобового стекла автомобиля, эксперты из AA (Автомобильной ассоциации Великобритании) советуют "не вестись" на них, пишет Express.

Если вам нужен "лучший способ быстро разморозить лобовое стекло автомобиля", сначала заведите двигатель автомобиля, а затем включите вентиляторы обогрева и кондиционер, советуют они.

Кондиционер "будет удалять влагу из воздуха, чтобы предотвратить запотевание автомобиля" – и "прежде чем вы это осознаете, замерзшее лобовое стекло начнет очищаться".

Если вам не нравится сидеть в машине в ожидании этого, вы можете использовать это свободное время, чтобы "почистить лед или снег снаружи автомобиля".

Что бы вы ни делали, не соблазняйтесь использовать прохладную, теплую или горячую воду на лобовом стекле автомобиля. "Стекло быстро расширяется, когда к нему прикасается горячая или даже теплая вода. Но оно также быстро сжимается, когда охлаждается на холодном воздухе", – пояснили эксперты.

Даже холодная вода может быть проблематичной, поскольку существует риск ее замерзания и повреждения стекла.

