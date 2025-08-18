Как вырастить пышный папоротник дома: секреты подпитки

Папоротник, как комнатное растение, может быть настоящим украшением интерьера, ведь при правильном уходе распускается пышным султаном ажурных листьев. Помочь ему в этом можно с помощью простого самодельного удобрения.

Видео дня

Как его приготовить и какую пользу оно может принести растению, рассказало издание Interia Kobieta. Для этого вам понадобятся отходы, которые есть практически на каждой кухне.

Папоротник – это не только красивый зеленый акцент. Растение не требует сложных условий содержания, а в дополнение хорошо фильтрует воздух в доме, производит кислород и помогает регулировать влажность воздуха в помещении.

Впрочем, ошибки ухода могут приводить к тому, что папоротник может терять свои декоративные свойства. Вам стоит подумать об этом, если вы замечаете:

коричневые кончики листьев – они связаны со слишком сухим воздухом в помещении;

пожелтение листьев – признак сухости или слишком большого количества воды;

медленный рост, который указывает на дефицит питательных веществ.

С последним поможет справиться домашнее средство на основе обычного чая. Использованная заварка и настои на ее основе помогают сбалансировать состояние бактерий в почве и обогатят землю необходимыми для папоротника питательными веществами. Все что вам надо – это раз в месяц подлить цветок охлажденным несладким чаем из повторно использованной заварки. Свежий чай может быть слишком концентрированным.

Также вы можете добавить немного заваренных ранее чайных листьев в горшок во время пересадки папоротника. Еще один трюк – положить использованный чайный пакетик на дно горшка. Это создаст естественный дренаж, который будет поглощать лишнюю воду.

Примечательно, что для подкормки папоротника подойдет не только черный чай. Травяные сборы с такими растениями, как шалфей, ромашка и хвощ, также эффективны как домашние удобрения.

Еще одно растение, которое поможет в уходе за комнатным папоротником, это крапива. Она стимулирует его рост, способствует появлению новых листьев и помогает растению восстановить свою красоту. Все, что вам понадобится для приготовления подпитки, это столовая ложка сушеных листьев крапивы. Залейте их кипятком и дайте настояться. Когда жидкость остынет, процедите ее. Поливайте папоротник этим средством раз в две недели. Крапива будет действовать как лекарство на истощенный папоротник – благодаря минералам в своем составе она будет способствовать росту листьев, улучшать иммунитет растения и укреплять корни. С весны до осени рекомендуется удобрять папоротники каждые 2-3 недели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как никогда нельзя поливать орхидею – она от этого может даже погибнуть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.