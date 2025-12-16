Как вырастить многолетние гортензии: советы экспертов

Гортензии с каждым годом набирают все большую популярность, ведь эти роскошные растения не требуют значительного ухода и при этом долго и ярко цветут. Но может ли это цветение длиться сезон за сезоном годами?

Блог Марты Стюарт обратился к экспертам по садоводству с вопросом, как сделать так, чтобы гортензии распускались ежегодно? И получил несколько ценных советов.

Являются ли гортензии многолетниками?

Да и нет. В зависимости от климата, не все гортензии могут быть многолетниками. Например, если вы выращиваете свою в более холодной зоне, чем та, на которую она рассчитана, летом она для вас распустится, но зиму не переживет. Поэтому при выращивании гортензий обращайте внимание на климат, на который рассчитано растение. Для зон с умеренным климатом прекрасно подойдут гортензия метельчатая и гортензия древовидная. Если зимы в вашем регионе довольно мягкие, то можно вырастить и гортензию крупнолистную.

Почва и солнце

Место, в котором вы разместите свою гортензию, также имеет значение. Растению нужна почва, которая хорошо удерживает влагу. Подкормка компостом поможет сделать ее более подходящей для этого. Также следует использовать готовые минеральные удобрения, разработанные для цветущих кустов.

Кроме того, гортензия должна минимум полдня находиться под лучами солнца. Идеально, если это будет именно утреннее солнце.

Правильная зимовка

Гортензии отличаются зимостойкостью и неплохо переносят морозы. Но если зима выдалась холодной, их все же стоит защищать. Например, если у вас есть гортензия в горшке, то занесите ее в помещение, чтобы она не замерзла. Поливайте растение раз в месяц, чтобы корни оставались увлажненными до весны — тогда растение можно будет снова вынести на улицу и оно прекрасно восстановится.

Если ваша гортензия высажена на улице, то низкие температуры могут повредить цветочные почки — или даже все растение, если она зимует неправильно. Чтобы этого избежать, оберните почки в мешковину, которая защитит их от сильных морозов. А вот засохшие соцветия, если вы их не срезаете, можно оставить открытыми – даже в таком состоянии они украсят ваш сад.

Наконец, нанесите щедрый слой мульчи — около 30 см — вокруг основания вашего растения, чтобы помочь изолировать его корни от холода. Убедитесь, что ваша гортензия получает достаточно воды осенью, чтобы быть готовой к зимнему покою.

Правильная обрезка

Если вы хотите, чтобы ваши гортензии распускались каждый год, правильно обрезайте их. Обрезать старые одревесневшие побеги нужно в первой половине лета. Тогда у гортензии останется достаточно времени, чтобы заложить почки на следующую весну. Новые цветоносные побеги можно обрезать в конце зимы или в начале весны.

