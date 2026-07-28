Как выбрать по-настоящему сладкий арбуз: эти хитрости знают не все

Сочный и сладкий арбуз можно определить ещё до покупки, если обратить внимание на несколько важных деталей. Специалисты советуют оценивать не только внешний вид ягоды, но и её вес, цвет полевого пятна и звук при лёгком постукивании.

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В то же время от покупки поврежденных арбузов, которые продаются в ненадлежащих условиях, лучше отказаться, чтобы избежать риска для здоровья. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Арбуз по праву считается одним из самых популярных летних лакомств. Он хорошо утоляет жажду, почти на 90% состоит из воды, содержит витамины С, А, калий и другие полезные вещества.

Как выбрать качественный арбуз

Прежде всего осмотрите внешний вид арбуза. Качественный плод должен быть целым, без трещин, порезов, проколов, вмятин или мягких участков. Кожица должна быть прочной, а полосатый рисунок – четким.

Одним из важнейших показателей спелости является так называемое полевое пятно. Это место, которым арбуз касался земли во время созревания. Если оно имеет насыщенный желтый или кремовый оттенок, это свидетельствует о том, что плод созрел естественным путем. Белое или зеленоватое пятно может означать, что арбуз сорвали слишком рано.

Не менее важно обратить внимание на вес. Спелый арбуз обычно кажется тяжелее, чем выглядит, ведь содержит много сочной мякоти. Если рядом лежат несколько плодов одинакового размера, лучше выбрать тот, который весит больше.

Проверить спелость поможет и звук. При лёгком постукивании созревший арбуз издаёт звонкий, глубокий и слегка вибрирующий звук. Если же он глухой или слишком пустой, это может свидетельствовать о недозрелости или порче плода.

Специалисты также советуют обратить внимание на хвостик. Если он полностью высох, это часто является признаком того, что арбуз созрел естественным образом.

Каких арбузов лучше избегать

Не стоит покупать арбуз, если на его кожуре заметны трещины, порезы, проколы, следы гнили или другие механические повреждения. Также должны насторожить мягкие, влажные участки или неприятный кислый запах.

Следует проявлять осторожность и в отношении разрезанных арбузов, которые продаются без холодильного оборудования или без надлежащей упаковки, ведь в такой мякоти быстро размножаются бактерии.

Специалисты также не рекомендуют покупать бахчевые культуры возле автомобильных дорог или на стихийных точках продажи. Такие плоды могут накапливать вредные вещества из выхлопных газов, а условия их хранения часто не соответствуют санитарным требованиям.

Безопаснее выбирать арбузы в магазинах или на официальных рынках, где продукция хранится под навесом на специальных поддонах или стеллажах, а не лежит прямо на земле. Даже незначительное повреждение кожуры может стать путем проникновения внутрь опасных микроорганизмов, что повышает риск пищевого отравления.

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