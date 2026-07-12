Когда собирать ранние яблоки и груши: как определить, созрели ли они

Сбор урожая ранних сортов яблок и груш традиционно начинается в июле и продолжается до середины августа. Однако опытные хозяева знают, что ориентироваться только на календарные даты не стоит, ведь погода каждый год вносит свои коррективы.

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Гораздо эффективнее определять готовность фруктов по конкретным внешним и внутренним признакам самих плодов. Своевременное вмешательство позволит сохранить превосходные вкусовые качества урожая и предотвратить его порчу прямо на ветках, отмечают специалисты.

Когда созревают яблоки и груши

Один из самых надёжных способов проверки – механический тест на срезку или срыв плода. Готовое к сбору яблоко или груша должны отделяться от ветки без лишних усилий – тянуть фрукт с силой категорически не нужно.

Достаточно аккуратно обхватить ладонью нижнюю часть плода, немного приподнять его вверх в сторону плодоножки и слегка повернуть.

Если плодоножка легко отделяется от древесины – плод созрел Если приходится прикладывать усилие, то плодам стоит дать еще немного времени.

Также полезную информацию дает цвет внутренней мякоти, которая у спелых фруктов приобретает выраженный желтый или приятный кремовый оттенок. Дополнительным ориентиром служит непосредственно вкус плодов.

Даже традиционно кислые и терпкие сорта при достижении зрелости теряют избыточную кислотность, поэтому их употребление уже не вызывает желания сморщиться.

Особенности сбора ранних сортов

Некоторые популярные летние сорта, в частности яблоки "Белый налив" и "Мельба" или груши "Лимонка" и "Дюшес", требуют особой внимательности со стороны садовода. Они имеют свойство мгновенно перезревать, из-за чего их мякоть быстро теряет сочность, становится рыхлой и "ватной", а сами плоды массово осыпаются на землю при малейшем дуновении ветра.

Чтобы спасти такие деликатные фрукты, их рекомендуется снимать с дерева примерно за три-пять дней до момента окончательного визуального созревания. Собранные немного заранее плоды прекрасно и безопасно достигнут нужной кондиции уже во время хранения в деревянных или пластиковых ящиках.

Во время сбора важно учитывать, что плоды на одном дереве никогда не созревают одновременно, поэтому не стоит собирать урожай со всего дерева за один день. Благодаря лучшему доступу к солнечному свету плоды, растущие на внешних краях кроны и верхних ветвях, созревают значительно быстрее. Те же плоды, которые спрятаны в глубине дерева ближе к стволу, требуют больше времени, поэтому их лучше оставить дозревать во время первой волны сбора.

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