Как восстановить пожелтевший чеснок: экспресс-способ

Пожелтение озимого чеснока весной часто связано не с болезнями, а со стрессом после резких температурных колебаний. Если растения пострадали от заморозков, их можно быстро поддержать внекорневыми подкормками и препаратами.

Видео дня

Лучше всего работают средства с аминокислотами, экстрактами морских водорослей, а также растворы с карбамидом и сульфатом магния. Они помогают чесноку быстрее восстановить зеленый цвет, активизировать рост и нарастить листовую массу. OBOZ.UA рассказывает, как восстановить чеснок.

Чем обработать пожелтевший чеснок

Огородник советует применять антистрессовые препараты и комплексные подкормки. Самыми эффективными в подобной ситуации являются средства на основе аминокислот и экстрактов морских водорослей.

Такие средства помогают растениям быстрее восстановить клеточные процессы после переохлаждения и снова перейти к активному росту.

Также можно использовать препараты, сочетающие аминокислотный комплекс с макроэлементами, благодаря чему растение получает не только антистрессовую поддержку, но и дополнительное питание.

Почему лучше опрыскивать по листьям

В период стресса самый быстрый результат дает именно внекорневая подкормка. То есть раствор нужно вносить не под корень, а опрыскивать им листья.

Так активные вещества быстрее попадают в ткани растения. Это особенно важно после холода, когда корневая система может работать слабее, а растению нужно быстро восстановить нормальное развитие.

Обработку лучше проводить в сухую безветренную погоду, желательно утром или вечером, чтобы раствор не испарялся слишком быстро и не оставлял ожогов на листьях.

Доступная альтернатива для подкормки

Если специальных антистрессовых препаратов нет, можно использовать смесь на основе карбамида и сульфата магния. Такой раствор помогает вернуть листьям более насыщенный зеленый цвет и стимулирует рост.

Карбамид дает растению азот, который нужен для наращивания зеленой массы. Сульфат магния поддерживает фотосинтез и помогает чесноку лучше усваивать питание. Однако важно не превышать дозировку, ведь слишком концентрированный раствор может повредить листья.

Не забывайте об основном питании

Антистрессовая обработка помогает быстро поддержать чеснок, но она не заменяет полноценного питания. Для нормального развития культуре нужны комплексные удобрения.

Для этого можно использовать нитроаммофоску или удобрения с формулой NPK. Хорошо, если в составе также есть микроэлементы – магний, бор, железо и цинк. Они влияют на фотосинтез, иммунитет растения, развитие корневой системы и общую устойчивость чеснока к стрессовым условиям.

Защита от грибковых болезней

Когда устанавливается стабильное тепло и повышается влажность, активизируются грибковые заболевания. Для чеснока опасными могут быть пероноспороз, фузариоз и корневые гнили. Они способны ослабить растения именно в тот период, когда чеснок активно наращивает массу и формирует будущий урожай.

Для профилактики применяют фунгициды системного действия. Их можно использовать для листовой обработки или для внесения в почву – в зависимости от препарата и состояния растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от пырея на огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.