Как избавиться от пырея на огороде: радикальный способ

Пырей – один из самых назойливых сорняков, который быстро захватывает огород и истощает землю. Его корневая система разрастается под почвой, из-за чего обычная прополка часто не дает желаемого результата.

Видео дня

Именно поэтому многие дачники ищут действенный способ избавиться от этой проблемы надолго. Самым результативным методом считают использование гербицидов сплошного действия, но здесь важно действовать грамотно. Узнайте, чем обработать участок от пырея и каких ошибок следует избегать.

Почему пырей так трудно вывести

Пырей размножается не только семенами, но и длинными подземными корневищами. Даже небольшой кусок корня, оставленный в земле, способен дать новые побеги. Именно поэтому механическая перекопка или вспашка часто лишь временно сдерживает его распространение.

Какой гербицид помогает против пырея

Для уничтожения пырея используют гербициды сплошного действия. Они попадают на листья, проникают в ткани растения и постепенно доходят до корневой системы, уничтожая сорняк полностью.

Как отмечают специалисты, чаще всего применяют такие средства:

Раундап — популярный препарат, который эффективно борется даже с глубокими корневищами пырея.

Ураган — современный аналог с подобным действием, который часто срабатывает быстро и результативно.

Самое опасное – превышать рекомендуемую дозировку. Слишком концентрированный раствор может не только уничтожить сорняки, но и временно ухудшить состояние почвы.

Оптимальная пропорция – 100 мл препарата на 10 литров воды. Этого достаточно, чтобы справиться с пыреем и сохранить землю пригодной для посадок уже через несколько недель.

Правила эффективной обработки

Выбирайте безветренную погоду. Ветер может перенести мелкие капли раствора на деревья, ягодные кусты, цветы или овощи. В результате пострадать могут и полезные культуры. Защищайте растения. Если рядом есть грядки, прикройте их картоном, фанерой или пленкой. Даже небольшое количество средства на листьях может повредить растение. Следите за прогнозом погоды. После опрыскивания препарату нужно несколько часов, чтобы впитаться в листья. Если сразу пойдет дождь, средство смоется и результат будет слабым. Не спешите перекапывать землю. После обработки сорняк не исчезает мгновенно. Первые признаки увядания появляются через 2-3 недели, а перекапывать или высаживать растения стоит примерно через месяц.

Как усилить действие препарата

Чтобы раствор лучше держался на листьях пырея, некоторые огородники иногда используют 1-2 столовые ложки жидкого мыла или шампуня на ведро воды. Это помогает средству дольше оставаться на поверхности листа и лучше проникать внутрь растения.

OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли избавиться от сорняков без химикатов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.