Наверное, сейчас самым дефицитным ресурсом для многих украинцев стала психическая энергия. Ее недостаток ощущается с каждым днем все больше и больше. Оно и неудивительно в условиях, в которых сейчас приходится жить большинству наших соотечественников.

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Адже психічна енергія – це наше внутрішнє світло, яке живить наші розум і душу. Найкраще психічну енергію уявити собі, уявивши сонячне світло, яке освітлює наш внутрішній світ.

Чи варто говорити до чого призводить нестача сонячного світла? Правильно – до дефіциту таких важливих вітамінів і гормонів, а як наслідок – до хронічної втоми, апатії, вигоряння та депресії. До всього цього призводить і дефіцит психічної енергії.

Як же правильно витрачати, вміло контролювати та вчасно поповнювати запаси психічної енергії? І де знаходяться джерела цієї важливої для нас енергії?

Ось сім простих та ефективних способів, як не втрачати, або запалити з новою силою в собі це світло:

Харчуйтеся правильно: Наш мозок, як і тіло, отримує енергію з їжі. Переконайтеся, що ви правильно харчуєтеся, щоб підтримувати здоров'я психіки. Збалансоване харчування підтримує ваш хімічний баланс не тільки в тілі, а й у мозку. Правильне харчування – це базова потреба людини. Причому не тільки її тіла, а й її психіки, але ми про це часто забуваємо – або й зовсім не думаємо. Відпочивайте і спіть: Як сонце потребує ночі, так і ваш розум потребує відпочинку. Правильний сон допомагає відновити психічну енергію. Зрозуміло, що зараз це звучить трохи зі сфери фантастики, але гарний матрац і світло-затемнювальні штори – це вже непоганий початок. Обов'язково влаштовуйте собі вихідні, розваги та невеликі відпустки зі зміною картинки. Це дуже важливо для нашої психіки. Інфодетокс: Спробуйте уникати читання або перегляду поганих і тривожних новин хоча б перед сном. В ідеалі мінімізувати їх споживання і протягом дня. Зрозуміло, що це в сьогоднішніх реаліях не так просто, але, повірте – це можливо. Не відмовляйте собі в розважальному та пізнавальному контенті – це велика помилка, що під час війни все це собі "обов'язково потрібно заборонити". Заняття спортом: Займайтеся будь-яким видом спорту – абсолютно неважливо яким. Головне уникати виснажливих навантажень і займатися улюбленим видом спорту, під час заняття яким ви втрачаєте лік часу. Це може бути навіть звичайна неспішна ходьба на свіжому повітрі. Будь-яка активна діяльність на хімічному рівні сприяє накопиченню психічної енергії. Спілкуйтеся з друзями та близькими: Комунікація та спілкування з іншими людьми підтримують ваше внутрішнє світло. Особливо, якщо це спілкування комфортне, цікаве, корисне та захопливе. Позбавтеся токсичного спілкування – воно здатне пожирати психічну енергію в необмежених кількостях за лічені миті, як, власне, і самі токсичні люди у вашому оточенні. Займайтеся творчістю: Як сонце, яке створює світло, ваш розум розквітає і заливається сонячним світлом, коли ви займаєтеся творчістю. Не важливо, чим саме ви займатиметеся, чи то малювання, музика, танці, чи то письмо – головна умова, щоб цей вид діяльності вам подобався і максимально поглинав під час заняття. В ідеалі – втрата контролю і відчуття часу під час цього заняття. Практикуйте медитацію: Медитація – це як зарядка для вашої душі та психіки. Медитація допомагає зняти напругу та покращити концентрацію. А ще вона допомагає позбутися негативних емоцій, усталених поведінкових моделей і навіть змінити набуті раніше нейронні зв'язки. Причому для цього зовсім не обов'язково летіти до Тибету і просвітлюватися там кілька років – хоча, це теж варіант!).

Насправді, психічна енергія – це те, що ви можете грамотно витрачати й уміло поповнювати, а також можете ефективно керувати нею, як звичним світлом у вашому домі. Дбайте про психічну енергію і не пускайте її на самоплив – і тоді ваш внутрішній світ завжди буде яскравим, сонячним і теплим, як приємні літні дні в Криму.