УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить полезный хек: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
180
Хек – полезная, вкусная и бюджетная рыба. Готовить ее можно с овощами, соусами, зажаркой. 

Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека на луковой подушке.

Ингредиенты: 

Для маринада:

  • сметана – 50 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 25 г
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Овощи:

  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • масло, соль

Способ приготовления: 

1. Для маринада смешиваем все составляющие, заливаем порезанную на порционные куски рыбу, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться.

2. Обжариваем на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавляем потертую морковь, жарим вместе, в конце добавляем соль.

3. Выкладываем поджаренные овощи на дно формы, сверху выкладываем маринованную рыбу. Поливаем оставшимся соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом, и запекаем в предварительно разогретой духовке 30 минут при 200С.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe