Как вкусно приготовить полезный хек: делимся рецептом блюда для всей семьи
Хек – полезная, вкусная и бюджетная рыба. Готовить ее можно с овощами, соусами, зажаркой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека на луковой подушке.
Ингредиенты:
Для маринада:
- сметана – 50 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 25 г
- соевый соус – 1 ст.л.
- специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Овощи:
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- масло, соль
Способ приготовления:
1. Для маринада смешиваем все составляющие, заливаем порезанную на порционные куски рыбу, перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться.
2. Обжариваем на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук, добавляем потертую морковь, жарим вместе, в конце добавляем соль.
3. Выкладываем поджаренные овощи на дно формы, сверху выкладываем маринованную рыбу. Поливаем оставшимся соусом. Накрываем смоченным в воде пергаментом, и запекаем в предварительно разогретой духовке 30 минут при 200С.
