Как вкусно приготовить хек в сметанно-сырном соусе: рецепт бюджетного и вкусного блюда
Хек – очень бюджетная и при этом вкусная рыба, которая может быть основой для приготовления вкусных котлет. А еще его можно очень вкусно запечь, стушить и пожарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хек, со сметаной и овощами, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- Хек – 3 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин и базилик сушеные – 1 ч.л.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Вода – 50 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Петрушка
- Масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Помыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе, каждое филе разрезать на небольшие кусочки. Выложить все в глубокую миску.
2. Почистить лук и порезать полукольцами. Добавить к рыбе. Натереть чеснок. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы. Тщательно все перемешать и оставить на 20 минут.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду.
4. Натереть сыр и выложить сверху на рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут. Снимаем фольгу и ставим снова в духовку, разогретую до 220° на 10 минут, до золотистого цвета сыра.
Посыпаем петрушкой перед подачей!
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