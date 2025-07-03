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Как вкусно приготовить хек в сметанно-сырном соусе: рецепт бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,7 т.
Рецепт рыбы

Хек – очень бюджетная и при этом вкусная рыба, которая может быть основой для приготовления вкусных котлет. А еще его можно очень вкусно запечь, стушить и пожарить.

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Запеченный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хек, со сметаной и овощами, который готовится в духовке.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Хек – 3 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица в зернах – 2 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин и базилик сушеные – 1 ч.л.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Вода – 50 мл
  • Сыр твердый – 100 г
  • Петрушка
  • Масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Помыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе, каждое филе разрезать на небольшие кусочки. Выложить все в глубокую миску.

Рыба для блюда

2. Почистить лук и порезать полукольцами. Добавить к рыбе. Натереть чеснок. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы. Тщательно все перемешать и оставить на 20 минут.

В чем мариновать хек

3. Форму для запекания смазать маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду.

Рыба с луком

4. Натереть сыр и выложить сверху на рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут. Снимаем фольгу и ставим снова в духовку, разогретую до 220° на 10 минут, до золотистого цвета сыра.

Сколько готовить хек

Посыпаем петрушкой перед подачей!

Готовый хек

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