Как визуально увеличить маленькую квартиру: поможет правильное освещение

Небольшая квартира не обязательно должна быть тесной, темной и безликой. Правильно подобранное освещение может визуально увеличить комнату, подчеркнуть ее особенности и обеспечить эффективное использование каждого квадратного метра.

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Освещение в дизайне маленькой квартиры гораздо важнее, чем вы думаете. Поэтому стоит тщательно выбирать светильники, убедившись, что они не только функциональны, но и сами по себе являются элементом декора. Таким образом, вы не только осветите квартиру, но и улучшите её декор, пишет OBOZ.UA.

В маленькой квартире лучше всего будет смотреться многоуровневое освещение, сочетающее основное, рабочее и декоративное освещение. Стоит установить потолочный светильник, небольшой подвесной светильник или направленные точечные светильники. Выбирайте тонкие светильники, которые не будут перегружать пространство и сохранят ощущение простора.

Дополнительное освещение, выполняющее определенные функции, также чрезвычайно важно. Например, в спальне настенные светильники, установленные рядом с кроватью, могут заменить прикроватные лампы и одновременно сэкономить место на столе. На кухне можно использовать подсветку под шкафчиками, чтобы осветить столешницу и облегчить приготовление пищи.

В маленькой квартире также стоит использовать декоративное освещение. Незаметная светодиодная лента под полкой, за телевизором или возле встроенного шкафа может подчеркнуть определенные элементы дизайна. Зеркала, размещенные рядом с лампами, также являются хорошим решением. Они отражают свет и делают интерьер визуально светлее и просторнее.

Чрезмерно большие и массивные светильники особенно неуместны. Большая люстра может доминировать в маленькой гостиной, визуально снижая потолок и делая пространство еще меньше. Гораздо лучшим выбором будут лёгкие, простые конструкции, которые не конкурируют с другой мебелью.

Большие торшеры с широкими основаниями также могут создавать проблемы. Они занимают ценное место на полу и затрудняют свободное передвижение по комнате. Поэтому, если требуется дополнительное освещение, стоит заменить их тонкой лампой или настенным бра.

В небольшом пространстве также лучше избегать ламп с причудливыми абажурами, многочисленными орнаментами и тяжелыми материалами. Такой дизайн привлекает внимание и может сделать интерьер перегруженным.

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