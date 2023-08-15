Події в Україні, пов'язані з війною, завдали нам багато болючих втрат. Наше суспільство ще довго буде відновлювати розбиті серця від цих подій. Тож дуже важливо навчити людей говорити одне з одним з розумінням і повагою, особливо, коли мова йде про тих, хто втратив своїх близьких.

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Мене звати Аліна Поліщук, я психолог, і у цьому матеріалі я розповім вам, як надати підтримку людині, яка переживає втрату та скорботу, уникаючи типових фраз, які можуть бути недоречними. Наприклад, важливо замість звичних "Тримайся" і "Як ти?", висловити свою підтримку, краще обдумавши слова.

Кожна людина переживає своє горе по-своєму, і не можна визначити одну "правильну" модель реакції на втрату. Важливо зрозуміти, що в процесі надання підтримки є певні скриті механізми, які можуть допомогти. Серед них такі як: визнання почуттів та переживань, прийняття їх як нормальних і, найголовніше, спільне переживання втрати.

Достатньо бути поруч і виразити своє щире співчуття. Це допоможе людині відчути, що ви реально розумієте її стан і її переживання.

Перш ніж звертатися до людини, яка зіткнулась із втратою, важливо оцінити свій емоційний стан, чесно давши собі відповідь на питання: "Чи готові ви її вислухати?".

Можна використовувати наступні фрази для підтримки людини у стані проживання втрати:

Мені шкода, що так сталося! Співчуваю твоїй втраті. Ти можеш завжди розраховувати на мою підтримку.

"Я поруч", тактильний контакт з дозволу людини;

Мені хочеться щось зробити для тебе, аби тобі стало легше. Що це може бути?

Я бачу, що тобі важко. Я чую, що ти засмучена(-ний)

Хочеш залишитися сам(-а) чи мені залишитися з тобою?

Мені шкода, що тобі доводиться переживати це.

Прийми мої щирі співчуття. Втрату близької людини важко прийняти.

Я хочу тебе підтримати. Як мені краще зробити це?

"Я з тобою", з дозволу людини ці слова можна супроводити тактильним контактом.

Те, що відбувається — це справді важко. Просто знай, що я поряд".

Що не втішає, а може нашкодити?

Фрази, які знецінюють горе та викликають злість:

я тебе розумію;

знайдеш ще собі чоловіка, дружину;

іншим набагато гірше, вони цілі сім’ї втратили;

ти маєш бути сильним(-ою);

тримайся заради сім’ї, не розкисай;

час лікує;

зараз війна, всі когось втрачають.

Скорбота - це важка емоція, яку людина переживає, особливо в момент втрати, навіть якщо вона сама ще не розуміє, що відбувається.

Тому висловлювати співчуття потрібно від щирого серця, без будь-яких зайвих слів чи оцінок ситуації. Це допомагає впоратися з емоційними навантаженнями.

Нерідко прості обійми та ваша присутність можуть допомогти людині і заспокоїти її набагато більше, ніж будь-які слова.

Втрата - це психологічний процес, що супроводжується складним спектром емоцій, які переживає людина. Недарма кажуть, що втрату треба пережити та відгорювати.

Процес проживання втрати складається з кількох основних стадій: заперечення, гнів, торги, депресія та прийняття.

Спершу настає стадія заперечення, коли людина перебуває в стані шоку. Цей стан може тривати декілька годин або навіть днів після отримання поганої звістки. Людина не може повірити у те, що сталося, і сподівається, що це помилка. Мозок не готовий прийняти реальність того, що трапилося.

Потім починається стадія гніву, коли з'являється злість і обурення. Людина намагається зрозуміти, як таке могло статися, і шукає раціональні пояснення. Вона робить розслідування, збирає інформацію і намагається знайти винних у тому, що сталося.

Після цього виникає стадія торгів, де людина відчуває провину і починає шукати причини в собі. Вона роздумує, що могла б зробити інакше, щоб уникнути втрати. Однак вона стикається з власним безсиллям і не завжди може прийняти це.

Всі ці стадії потребують багато емоційних ресурсів, і в результаті може настати стадія депресії. На цьому етапі можуть виникати різкі зміни настрою, втрата інтересу до різних аспектів життя і відчуття втрати його сенсу та надії.

Якщо всі ці етапи проходять природно і без перешкод, то зазвичай настає етап прийняття. На цьому етапі людина усвідомлює свою втрату і стає здатною знайти новий смисл і цінності у своєму житті. Це може призвести до змін у її внутрішніх цінностях, появі нової місії та сенсу життя.

Пам'ятайте,кожна ситуація є унікальною, і важливо виявляти індивідуальний підхід до кожної людини, яка переживає горе від втрати близької людини на війні. Так як процес втрати супроводжується глибоким переживанням скорботи, дуже важливо проявити емпатію та чутливість і обережно підбирати слова підтримки, що допоможуть людині правильно пережити її горе.