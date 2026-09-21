Как в СССР защищали автомобили от кражи бензина: сейчас все по-другому

Чем дороже и недоступнее автомобильное топливо, тем сильнее соблазн его украсть – к сожалению, так устроен мир. И именно поэтому в СССР, где заправлялись часто только по талонам, кражи бензина были настоящей головной болью автовладельцев. Именно поэтому им приходилось придумывать массу лайфхаков, как уберечь свой бак от постороннего вмешательства.

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Поскольку стандартные советские автомобили, в отличие от западных моделей, а тем более от современных машин, не имели никакой защиты заправочной горловины, владельцы "Жигулей", "Волг" и "Москвичей" выкручивались, как могли. OBOZ.UA вспоминает, какими способами водители защищали свои машины от бензиновых воров.

Замки, сетки и потайные рычаги: народная инженерия

Самым простым и популярным решением было врезание замка непосредственно в лючок бензобака. В ход шли мебельные, почтовые и даже навесные замки. Этот лайфхак помогал, но не защищал на 100% – изобретательные мошенники знали еще несколько способов добраться до бака.

Если портить внешний вид кузова не хотелось, водители придумывали самодельные тросики и защелки, которые блокировали лючок изнутри багажника или салона. Такое невидимое на первый взгляд устройство нельзя было взломать снаружи.

Другим популярным методом стало противодействие главному орудию вора – гибкому шлангу. Чтобы его невозможно было просунуть в бак, в заливную горловину вставляли металлическую сетку, плотную проволочную спираль или вваривали специальный обратный клапан. Залить в такой бак топливо можно было без проблем, а вот украсть – уже значительно сложнее. Некоторые автовладельцы шли ещё дальше: заваривали штатный внешний люк, а горловину бака выводили внутрь багажника, который запирался на ключ.

Отдельным видом народного творчества во времена СССР были кустарные сигнализационные системы: под лючок бензобака монтировали выключатели, которые при открывании включали громкий клаксон, мигание фар или даже подавали сигнал на самодельную сирену в квартире хозяев.

Если же времени или возможностей для переделки не было, применялась тактика "физического препятствия" – машину парковали боком, так чтобы бензобак прилегал к стене дома, забору или соседней машине, чтобы у воров просто не было доступа к горловине.

Что изменилось с тех пор

Сегодня проблема массового слива бензина из частных автомобилей практически ушла в прошлое. И на это есть несколько причин, которые можно разделить на три категории.

Конструктивные изменения. Современные автомобили уже с завода оснащены сложными заправочными горловинами с узкими изгибами, клапанами от перелива и встроенными сетками. Просунуть шланг в бак современной машины без специального оборудования практически невозможно.

Центральный замок. Люк бензобака закрывается автоматически вместе с дверями автомобиля при срабатывании штатной сигнализации или электронного ключа.

Доступность топлива и прочая преступность. Исчез дефицит – исчез и массовый бытовой спрос на краденое топливо. Даже когда цены на заправках взлетают вверх, такого сильного соблазна слить его из бака соседа не возникает, ведь бензин все равно остается доступным.

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