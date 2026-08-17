Не только из-за дефицита: почему в СССР топливо продавали по талонам

Дефицит бензина и ограничения на его продажу не были проблемой исключительно позднего СССР. В разные периоды советским автомобилистам приходилось не просто приехать на АЗС с деньгами, но и иметь при себе специальный талон. В нем указывались конкретная марка топлива и его количество.

Видео дня

Обычный автолюбитель сначала должен был где-то получить или приобрести такой талон, а уже потом искать заправку, где его примут и где вообще будет нужный бензин. Для водителей это означало лишние поездки, сложные правила и постоянный риск остаться без топлива. OBOZ.UA вспоминает, зачем существовала эта система и как она работала.

Талонная система особенно распространилась в послевоенные десятилетия. Наибольшее распространение она получила в 1950-1960-х годах. В то время значительная часть автомобилей принадлежала государственным предприятиям, а сеть общедоступных автозаправок была еще небольшой. В 1960-х на многих АЗС расплатиться наличными вообще было невозможно – бензин отпускали исключительно по талонам.

Такую систему вводили не только из-за нехватки топлива. В условиях плановой экономики государство стремилось заранее распределить запасы бензина между предприятиями и максимально контролировать их использование. Автопредприятия получали топливо в пределах утвержденных фондов, а водителям служебных автомобилей выдавали талоны в соответствии с маршрутами, путевыми листами и установленными нормами расхода. Учёт велся не только по самому бензину и другим нефтепродуктам, но и по талонам.

Для служебных и частных автомобилей предусматривались разные талоны. Водитель государственного автомобиля получал их на предприятии. При этом талон мог быть действителен только при наличии печати соответствующей организации. Владельцам частных автомобилей приходилось покупать талоны самостоятельно — в частности, в хозяйственных и других магазинах. На обычной АЗС приобрести их было невозможно.

Для советской системы распределения это было удобно. Государство заранее получало деньги за топливо, а количество проданных талонов позволяло примерно определять, сколько бензина требуется отдельному району. Водителю же такая схема добавляла целую цепочку лишних действий. Сначала нужно было найти, где продают талоны, затем приобрести их именно на нужную марку бензина и только после этого отправляться на заправку.

Дополнительные трудности создавали территориальные ограничения. До того, как талоны были унифицированы, бумажки, выданные одним региональным управлением, могли не приниматься в другой области. Поэтому во время дальней поездки автомобилист вполне реально мог приехать на АЗС и обнаружить, что его талоны там недействительны. В середине 1960-х появились единые талоны, действовавшие на значительно большей территории страны, однако полностью проблему это не решило.

Талоны выпускались на четко определенный объем топлива и конкретную марку бензина. Если номинал не совпадал с необходимым количеством, получить сдачу было невозможно. Точно так же неиспользованные талоны нельзя было просто вернуть и обменять на деньги. Некоторые из них имели и ограниченный срок действия. Если водитель не успевал использовать талон в установленный срок, он фактически терял его.

Но даже правильный талон не был гарантией того, что автомобиль удастся заправить. Некоторые АЗС работали исключительно с государственным транспортом. На других могла закончиться именно та марка бензина, которая была нужна водителю. Особенно сложно было найти высокооктановый АИ-93. Поэтому автомобилисты, отправлявшиеся в дальний путь, старались перестраховаться: брали с собой наличные, талоны на разные виды бензина и даже запас топлива в канистре.

Не меньшее раздражение вызывало отсутствие единых и понятных правил на разных заправках. На одной АЗС могли быть отдельные колонки для служебных и частных автомобилей, на другой принимали исключительно талоны, а где-то бензин уже можно было оплатить обычными рублями. В начале 1980-х количество заправок, где разрешали расплачиваться наличными, начало увеличиваться. Водители, конечно, старались пользоваться именно ими – это избавляло от необходимости заранее искать талоны, следить за их сроком действия и носить с собой целую пачку бумажек.

Впрочем, талонная система имела еще одно, неожиданное для ее создателей последствие. На государственных предприятиях топливо водителям выдавали в соответствии с установленными нормами. Поэтому часть водителей пыталась получить дополнительный бензин незаконными способами: приписывала лишние километры в документах, сливала неиспользованное топливо или продавала его частным автомобилистам. В результате система, созданная именно для контроля за расходом топлива, стала одним из факторов появления теневого рынка бензина.

В начале 1980-х традиционную систему талонов для владельцев частных автомобилей начали постепенно сворачивать. Однако в конце десятилетия, когда в стране резко обострился дефицит топлива, ограничения вернулись уже по другому принципу. Теперь талон зачастую не заменял деньги, а лишь давал право приобрести определённое количество бензина. То есть даже имея средства, автомобилист не мог купить больше установленного лимита. В некоторых регионах из-за этого людям приходилось часами стоять в очередях, чтобы получить разрешённый объеем топлива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на некоторых заправках в СССР бензин подавали сверху.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.