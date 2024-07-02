Как украинцы оценивают уровень единства в обществе и какие вопросы считают проблемными: результаты опроса

Относительное большинство украинцев считают, что в обществе сейчас есть единство. Среди видящих разобщенность объясняли это случаями коррупции, языковым вопросом, нехваткой компетентности во власти, недоверием к действиям власти и официальной информации от власти.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. "44% украинцев считают, что в украинском обществе сейчас есть единство (хотя из них считают, что речь о самом полном единстве – 10%, а остальные 34% – скорее склоняются к мнению, что есть единство)" – говорится в сообщении.

Только 15% респондентов считают, что сейчас в Украине следует говорить о разобщении. В то же время треть украинцев (36%) отмечают, что в обществе одновременно присутствуют как элементы единства, так и разобщенности.

Респондентов, не чувствующих полного единства, попросили объяснить свое мнение в открытой форме. Они указали на несколько причин: коррупцию (16%), языковой вопрос (14%), отсутствие компетентности во власти и недоверие к ее действиям и официальной информации (13%), несправедливость и разное восприятие войны (11%), отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, тенденцию "каждый сам за себя" (9%), а также наличие коллаборантов и поддерживающих Россию (9%).

Согласно опросу среди тех, кто видит скорее единство или равное присутствие элементов единства и разобщенности, подавляющее большинство (67-68%) стремятся к конструктивной критике власти или вообще ее отсутствию. Четверть респондентов считают, что должна быть жесткая бескомпромиссная критика.

Среди тех, кто видит преимущественно разобщенность, 49% настаивают на жесткой бескомпромиссной критике, в то время как другие 49% считают, что критика должна оставаться конструктивной.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя опрос, отметил, что с учетом нынешних обстоятельств оценка общественного единства "есть на достаточно неплохом уровне для страны".

Как сообщал OBOZ.UA, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года. Однако по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных все еще выражают доверие главе государства.

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