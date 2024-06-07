Уровень доверия к Зеленскому постепенно снижается – результаты опроса

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года. Однако по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных все еще выражают доверие главе государства.

В частности, 59% респондентов проявили доверие Зеленскому, в то время как 36% не доверяют ему. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая.

После победы на президентских и парламентских выборах 2019 года, Зеленскому доверяли 80% украинцев. Однако к февралю 2022 года этот уровень доверия постепенно снизился до 37%.

После полномасштабного вторжения РФ уровень доверия к президенту значительно повысился до 90%, но к концу 2023 года он снова опустился до 77%, а к февралю 2024 года – до 64%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отмечает, что, несмотря на это, Зеленский сохраняет легитимность в глазах большинства украинцев. Однако тенденция к снижению доверия продолжается, основные причины критики состоят в кадровой политике и вопросах справедливости, в частности в борьбе с коррупцией и справедливом распределении бремени войны.

"Пока можно наблюдать, что украинцы больше сосредотачиваются на критике "команды", а не самого Президента (в частности, как можно видеть, если у самого Президента достаточно высокого доверия, то его партия – нет). Однако тренд снижения доверия указывает, что уже происходит "перенос негатива" и на самого Президента", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее КМИС провел опрос украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии. Согласно результатам, большинство из них верят в победу Украины. Таких граждан 80%, из них 40% полностью уверены в этом, еще 40% – скорее уверены.

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