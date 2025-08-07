Как ухаживать за солнечными фонарями в саду, чтобы они не портились: инструкция

Солнечные фонари могут превратить сад в потрясающее ночное зрелище. Лето предоставляет прекрасную возможность максимально использовать их потенциал во время отдыха в саду теплыми вечерами.

К сожалению, они часто выходят из строя, поскольку большинство владельцев не обслуживают их регулярно. Эксперты настоятельно советуют проверять ваши солнечные лампы по крайней мере ежемесячно, особенно в чрезвычайно сухие летние периоды, когда образуется большое количество пыли, пишет Express.

Пол Хиггинс, специалист по Electrical Faults Fixed, отметил, что проверка ваших солнечных ламп является чрезвычайно важной, поскольку пыль и другой обычный садовый мусор могут легко их затмить.

"Как и любой другой уличный светильник, солнечные садовые фонари подвергаются воздействию различных элементов, таких как пыль, устойчивый грязь, птичий помет и суровые погодные условия, которые со временем могут повлиять на их работу", – сказал он.

Летом наблюдается повышенная активность на свежем воздухе, а рутинные садовые работы, такие как скашивание газона, создают дополнительный мусор, который может оседать на ваших лампах.

Даже самый маленький слой сделает солнечные фонари бесполезными, поскольку он полностью предотвращает попадание солнечного света к батарее — основной причины их поломки.

Накопление грязи на солнечных лампах может в конце концов привести к их растрескиванию, что позволит воде проникнуть внутрь батареи и нанести непоправимый вред.

К счастью, очистка солнечных ламп чрезвычайно проста и должна занять примерно пять минут, обеспечивая яркое освещение вашего сада в течение всего вечера.

Как ухаживать за солнечными лампами для оптимальной работы

Во время чистки солнечных ламп избегайте использования жесткой щетки, поскольку она может легко их поцарапать, поэтому нужно быть как можно более осторожным.

Далее смешайте немного средства для мытья посуды и теплой воды в миске, а затем с помощью старой зубной щетки, смоченной в мыльной смеси, удалите лишнюю пыль.

Средство для мытья посуды мягкое и не повредит защитное покрытие солнечной лампы, что делает его идеальным для удаления любой липкой пыли, прилипающей к поверхности.

Избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных чистящих средств, а вместо этого используйте только мягкие моющие средства для чистки освещения, особенно поверхности солнечных элементов.

Убедитесь, что вы используете только несколько капель средства для мытья посуды, поскольку слишком много его образует пленку, которая также будет блокировать солнечный свет, что сделает уборку садового освещения бесполезным.

Если есть какие-то стойкие загрязнения, которые не удаляются, добавьте одну чайную ложку белого уксуса к мыльной смеси. Уксус является кислотным раствором, который может справиться со стойкими пятнами, но все же достаточно мягким, чтобы не повредить лампы.

Не волнуйтесь, если вы заметите незначительные царапины на своих солнечных лампах, поскольку вы можете нанести прозрачный лак для ногтей, чтобы защитить лампу от попадания воды или грязи в трещину.

После того, как вы тщательно их почистили, осмотрите солнечные лампы, чтобы убедиться, что батарея, металлические части и пластиковые покрытия не содержат пыли и не повреждены.

Ваши солнечные лампы теперь должны сиять чистотой и ярко светить, чтобы вы могли наслаждаться остатком лета в саду.

