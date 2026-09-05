Как стирать подушки и одеяла, чтобы они не сбились внутри: неожиданный лайфхак

Конец лета — отличное время для стирки одеял и подушек. В жаркую погоду постельное белье подвергается воздействию большего количества влаги, а наполнитель может впитывать запахи.

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Однако важно знать, как это делать правильно, чтобы не повредить подушки и одеяло и не допустить образования комков, пишет OBOZ.UA.

Наполнитель впитывает воду, становится тяжелым и может смещаться при переворачивании. Однако это можно свести к минимуму без покупки специальных аксессуаров. Достаточно двух-трех чистых небольших полотенец.

Полотенца следует класть в барабан вместе с одеялом или подушками. Во время стирки они усиливают движение ткани в барабане и помогают распушить наполнитель. Однако важно не перегружать стиральную машину. Одеяло становится значительно тяжелее, когда его замачивают в воде, поэтому ему нужно достаточно места в барабане.

По окончании цикла стирки как можно быстрее выньте одеяло и подушки из стиральной машины, чтобы они не оставались влажными и сжатыми. Затем осторожно расправьте ткань и разложите её для сушки.

Стоит время от времени встряхивать одеяло и подушки и вручную разрыхлять те места, где наполнитель начал слипаться. Этот шаг так же важен, как и сама стирка, поскольку он позволяет равномерно распределить моющее средство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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