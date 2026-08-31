Как стирать белые носки: они будут выглядеть идеально чистыми

Испачкать белые носки – дело нескольких минут. Их подошвы становятся серыми даже если вы тщательно вымыли пол. Однако есть простые способы решить эту проблему.

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Вместо того чтобы полагаться на стиральную машину, которая сделает всю работу, стоит уделить время предварительной стирке носков. Об этом пишет Deccoria.

Нет необходимости кипятить носки или прибегать к сильному отбеливателю. Во многих случаях достаточно обработать загрязнённые участки, прежде чем бросать их в барабан.

Самое простое решение? Обычное хозяйственное мыло. Смочите нижнюю часть носка прохладной или слегка теплой водой, затем тщательно натрите мылом наиболее загрязненные участки. Не экономьте на мыле – оно должно проникать в эти серые участки и покрывать их.

Если мыла недостаточно, можно попробовать другие методы. Кислородный отбеливатель – хорошее решение для белых носков. В отличие от средств на основе хлора, он предназначен для более бережного удаления пятен и отбеливания тканей, но всегда используйте его в соответствии с инструкциями производителя.

Замочите носки в кислородном растворе, а затем постирайте их в стиральной машине. Температура воды здесь важна – не следуйте правилу "чем горячее, тем лучше". Безопаснее всего придерживаться температуры, указанной на упаковке средства и на этикетке носков.

Для отдельных, особенно грязных пятен можно сделать пасту из пищевой соды и небольшого количества жидкого мыла. Она должна иметь густую консистенцию.

Как использовать пасту из пищевой соды?

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством жидкого мыла.

Нанесите пасту на загрязненную подошву носка.

Оставьте примерно на 20–30 минут.

Аккуратно втирайте пасту в ткань.

Положите носки в стиральную машину и постирайте их.

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