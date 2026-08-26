Не кладите эти предметы в посудомоечную машину: эта ошибка может вам дорого обойтись

Посудомоечная машина экономит время и эффективно справляется с большинством повседневной посуды. Однако это не означает, что всё, что попадает в кухонную раковину, можно без опасений поместить в неё.

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Некоторые предметы могут потерять свой внешний вид и свойства после одного цикла мытья или даже повредить саму посудомоечную машину. Поэтому стоит знать, что лучше мыть вручную, пишет OBOZ.UA.

Одно из самых распространенных заблуждений – это мытье деревянных предметов в посудомоечной машине. Это касается разделочных досок, ложек, лопаток, мисок и столовых приборов с деревянными ручками. Длительный контакт с горячей водой приводит к набуханию древесины, и она неравномерно высыхает во время сушки. В результате она может деформироваться, растрескиваться или расслаиваться.

Проблемы также могут возникнуть с чугуном. Кастрюли и сковородки из этого материала не следует мыть в посудомоечной машине, поскольку моющие средства снимают защитный слой жира. После такой мойки поверхность может быстро начать ржаветь. Поэтому чугун лучше всего мыть вручную и тщательно высушивать.

Алюминиевая и медная посуда также требует осторожности. Агрессивные моющие средства, используемые в посудомоечных машинах, могут привести к потускнению, потемнению и обесцвечиванию посуды. В случае с алюминием изменения могут быть особенно заметны уже после одного цикла мытья.

Некоторые предметы могут не только повредиться, но и вызвать проблемы, связанные с посудомоечной машиной. Будьте особенно осторожны с предметами, у которых есть склеенные части. Горячая вода ослабит клей, и отклеившаяся часть может оказаться в месте, где она будет препятствовать стеканию воды.

Также рискованно использовать мягкий пластик, если производитель не указал, что он подходит для мытья в посудомоечной машине. Высокие температуры могут деформировать его. Деформированный контейнер со временем может стать негерметичным, а его фрагменты загрязнят внутреннюю часть прибора.

Самое важное правило простое: прежде чем положить любой необычный предмет в посудомоечную машину, всегда проверяйте этикетку производителя. Если там не указано, что его можно мыть в посудомоечной машине, безопаснее выбрать обычную посуду. Несколько минут работы могут предотвратить повреждение как посуды, так и прибора.

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