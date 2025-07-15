Как ставить ударение в слове 'шелковый': объяснение

Ударение в украинском языке играет важную роль, ведь неправильное произношение может изменить впечатление от речи. В каждом слове один из слогов звучит сильнее, что помогает передать правильный смысл.

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Украинский язык отличается свободным ударением, которое может приходиться на любой слог. Это делает его уникальным, но в то же время требует внимательности к произношению. OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно ставить ударение в слове "шелковый" и почему это важно.

Украинский язык не имеет фиксированных правил ударения, в отличие от французского или польского, где ударение всегда падает на определенный слог. В украинском он является подвижным и может меняться даже в пределах одного слова в зависимости от формы, например, "головА" – "гОлови". Есть также слова с вариантным ударением, например "веснЯний" или "веснянИй".

Чтобы избежать ошибок, языковеды советуют обращаться к орфоэпическому словарю. Это особенно полезно для слов, которые часто вызывают трудности в произношении.

Слово "шелковый" – один из таких примеров, требующий внимания. Многие ошибочно подчеркивают первый или последний слог, но это неправильно. Автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний четко объяснила, как произносить это слово.

"Англійці кажуть, що зі свинячого вуха шовковий гаманець не пошиєш. Зверніть увагу, наголос у слові "шовковий" падає на другий склад. Не шОвковий, як багато хто каже, і навіть не шовковИй, і таке можна чути. Саме шовкОвий, бо так правильно", – отметила она.

Итак, ударение в слове "шовковий" падает на второй слог – шовкОвий. Это соответствует нормам украинской орфоэпии, которые базируются на традициях и закономерностях языка.

Чтобы избежать ошибок в ударении, стоит чаще обращаться к словарям и прослушивать правильное произношение от носителей литературного языка.

OBOZ.UA писал ранее о самых сложных ударениях в украинском языке.

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