Как стать на военный учет онлайн: Минобороны дало разъяснение для 17-летних украинцев

В Украине юноши в год достижения 17 лет обязаны встать на военный учет. Молодые украинцы 2009 года рождения могут пройти эту процедуру онлайн и избежать визита в ТЦК и СП.

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В зависимости от возраста и сроков, для призывников доступны несколько вариантов постановки на военный учет. Подробные инструкции обнародовало Министерство обороны Украины.

Как зарегистрироваться онлайн

Согласно действующему законодательству, 17-летние обязательно должны стать на военный учет. При соблюдении определенных условий это можно сделать без визита в ТЦК и СП. До 31 июля юноши 2009 года еще могут стать на военный учет онлайн в Резерв+.

После 31 июля и до достижения 18 лет это можно будет сделать только при личном визите в ТЦК и СП по месту жительства.

Как воспользоваться Резерв+ до 31 июля

До конца июля у 17-летних украинцев есть возможность стать на учет полностью онлайн. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:

– скачать или обновить приложение до последней версии.

– авторизоваться с помощью BankID и выбрать услугу "Встать на учет".

– проверить информацию на экране и подтвердить действие.

– дождаться автоматической обработки системой.

После успешного оформления в приложении сформируется электронный военно-учетный документ (Резерв ID) со статусом "Призывник".

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после 31 июля для 17-летних эта функция в приложении станет недоступной.

Автоматический учет с 18 лет

Если юноша не встал на учет до совершеннолетия, по достижении 18 лет процедура может пройти автоматически. Данные автоматически подтягиваются из реестров Государственной миграционной службы. Идти в ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию не нужно.

Система сама определит нужный ТЦК и СП на основе зарегистрированного или задекларированного места жительства. Отдельное уведомление об автоматической постановке на учет не приходит, поэтому свой статус нужно контролировать самостоятельно.

Как проверить свой статус

Убедиться, что человек находится на учете, можно через Резерв+. Для этого нужно авторизоваться через BankID и подтвердить или обновить свои контактные данные.

Если при проверке никаких проблем не будет выявлено, человек увидит статус "Призывник". Если система выдает статус "Не на учете", это значит, что процедура еще не пройдена.

Если 18-летний гражданин ранее не пользовался приложением, Резерв+ может сразу предложить функцию онлайн постановки на военный учет. В таком случае достаточно проверить и подтвердить свои данные.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кого не могут мобилизовать в июле. Так, действующее законодательство содержит четкий перечень лиц, имеющих право на освобождение от исполнения воинского долга. Закон гарантирует право на освобождение от службы целому ряду граждан.

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