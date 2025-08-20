Как ускорить созревание помидоров: интересный лайфхак с бананами

Садоводов, которые волнуются за свои недозрелые помидоры, призывают прибегнуть к старому садоводческому трюку с бананом.

Всем известно, что химические вещества, выделяемые в желтых гроздьях, мгновенно приводят к созреванию зеленых помидоров, пишет OBOZ.UA.

Поэтому, если у вас на огороде есть много зеленых помидоров, а период сбора урожая уже заканчивается, стоит воспользоваться этим лайфхаком.

Для этого сорвите зеленые овощи, положите их в миску, добавьте пару бананов и накройте на несколько дней. Этилен – гормон созревания, который выделяют желтые фрукты – сделает свое дело, и вы получите спелые помидоры.

Как хранить помидоры

Помидоры плохо замораживаются, но вы можете хранить их в течение недели или около того при комнатной температуре. По возможности избегайте хранения помидоров в холодильнике, поскольку это придаст им кашеобразную текстуру. Лучший способ хранить помидоры – это приготовить томатный соус, а затем его заморозить

