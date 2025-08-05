Как приготовить вяленые помидоры в домашних условиях: идеальное дополнение к вашим любимым закускам

С вялеными помидорами можно сделать очень вкусные брускетты или изысканные салаты. Также их часто подают, как самостоятельную закуску. А самое главное то, что приготовить томаты вы легко сможете в домашних условиях.

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Идня приготовления домашних вяленых помидоров опубликована на странице aptekasadivnyka в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг.

масло (оливковое или подсолнечное) – 150-200 мл.

чеснок сухой или гранулированный – 1 ч.л.

соль – по вкусу.

орегано сухое – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Лучше всего выбрать помидоры типа сливки, чтобы были твердые. Помойте их, разрежьте на четвертинки и удалите середину вместе с семенами.

2. Застелите противень пергаментом и выложите помидоры однослойно внутренней частью вверх.

3. Посыпьте солью и орегано.

4. Нагрейте духовку до 70-75 градусов и сушите помидоры при такой температуре 5-6 часов.

5. Время от времени открывайте дверцу, чтобы не было чрезмерной влажности в духовке.

6. После сушки сложите помидоры в небольшие стерильные баночки, добавьте чеснок и залейте маслом так, чтобы оно их полностью покрыло.

7. Закройте крышкой и храните в холодильнике.

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