Как приготовить вяленые помидоры в домашних условиях: идеальное дополнение к вашим любимым закускам
С вялеными помидорами можно сделать очень вкусные брускетты или изысканные салаты. Также их часто подают, как самостоятельную закуску. А самое главное то, что приготовить томаты вы легко сможете в домашних условиях.
Идня приготовления домашних вяленых помидоров опубликована на странице aptekasadivnyka в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг.
- масло (оливковое или подсолнечное) – 150-200 мл.
- чеснок сухой или гранулированный – 1 ч.л.
- соль – по вкусу.
- орегано сухое – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Лучше всего выбрать помидоры типа сливки, чтобы были твердые. Помойте их, разрежьте на четвертинки и удалите середину вместе с семенами.
2. Застелите противень пергаментом и выложите помидоры однослойно внутренней частью вверх.
3. Посыпьте солью и орегано.
4. Нагрейте духовку до 70-75 градусов и сушите помидоры при такой температуре 5-6 часов.
5. Время от времени открывайте дверцу, чтобы не было чрезмерной влажности в духовке.
6. После сушки сложите помидоры в небольшие стерильные баночки, добавьте чеснок и залейте маслом так, чтобы оно их полностью покрыло.
7. Закройте крышкой и храните в холодильнике.
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