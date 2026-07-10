Как собрать рекордный урожай огурцов? Поможет простая хитрость

Огурцы хорошо плодоносят только при наличии теплой, рыхлой и питательной почвы. Поэтому важно подготовить грядку и внести удобрения прямо в лунку.

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Огурцы считаются довольно требовательной культурой. Если посеять их в холодную землю, семена могут сгнить. Эксперты отмечают: если грядка бедна питательными веществами, плоды часто получаются мелкими или горьковатыми.

Какую почву любят огурцы

Огурцам нужна плодородная и рыхлая почва, богатая питательными веществами. Особенно важны для этой культуры азот, фосфор, калий, кальций и магний. Также растениям нужны микроэлементы: бор, марганец, цинк, железо и медь.

Почва должна хорошо пропускать воздух и воду, быстро прогреваться и в то же время удерживать влагу. Оптимальная кислотность для огурцов – слабокислая или нейтральная, с pH 6,5–7,0.

Тяжелая глинистая почва для этой культуры не подходит. В такой почве огурцам сложнее усваивать воду и питательные вещества, а чрезмерное уплотнение может привести к загниванию корней. Кислая почва тоже вредит растениям: они ослабевают, хуже усваивают необходимые элементы и дают меньше плодов.

Что положить в лунку при посадке огурцов

Огурцы нуждаются в хорошем питании: чем лучше подготовлена грядка, тем выше шансы на обильный урожай.

Обычно грядку начинают готовить еще с осени. В почву вносят хорошо перепревший навоз или зрелый компост. Если кислотность почвы ниже pH 6,5, добавляют древесную золу, доломит или другое кальциевое удобрение. Важно, чтобы между внесением удобрений и известкованием прошло не менее 3–4 недель.

Весной, за несколько недель до посадки, грядку очищают от сорняков и рыхлят, перекапывая на глубину лопаты. Затем готовят борозды, добавляют гранулированный навоз, компост или минеральные удобрения в соответствии с инструкцией на упаковке. После этого землю засыпают, разравнивают и поливают.

Когда огурцы уже высаживают в грунт, их можно дополнительно подкормить непосредственно в лунке. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1 ч. л. костной муки;

1 ст. л. древесной золы;

горсть луковой шелухи;

1–2 ч. л. измельчённой яичной скорлупы;

несколько листьев молодой крапивы;

кусочек банановой кожуры;

1 стакан дрожжевого раствора.

Дрожжевой раствор готовят так: 100 г свежих дрожжей разводят в 10 л воды.

Отдельно стоит помнить о яичной скорлупе. Она должна быть хорошо измельчена, ведь крупными кусками почти не усваивается и может лежать в земле годами.

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