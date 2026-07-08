Как защитить помидоры от фитофторы: есть простой способ

Фитофтороз, или фитофтора, не зря считается одной из самых опасных болезней помидоров. Она развивается очень быстро и особенно активно распространяется тогда, когда для грибка складываются идеальные условия: много влаги, прохладные ночи, теплые дни и плохая вентиляция посадок. Чаще всего проблема обостряется во второй половине лета.

Видео дня

Главная опасность фитофторы в том, что вылечить уже пораженный куст очень сложно. Если болезнь успела распространиться, спасти растение почти невозможно. OBOZ.UA рассказывает, как защитить помидоры.

Не поливайте помидоры по листьям

Первое правило защиты от фитофторы – правильный полив. Грибок активно развивается во влажной среде, а капли воды на листьях могут создать для него идеальные условия.

Именно поэтому помидоры не стоит поливать сверху. Воду нужно подавать только под корень. Лучший вариант – капельный полив, ведь он увлажняет почву, но не намочает листья. Поливать томаты лучше утром. Тогда за день почва вокруг кустов успевает немного подсохнуть, а влага не застаивается у растений ночью.

Замульчируйте почву под кустами

Возбудитель фитофтороза может жить в почве. Когда капли дождя или воды во время полива падают на открытую землю, они разбрызгиваются и могут переносить споры грибка на нижние листья томатов.

Чтобы этого не произошло, грядку следует замульчировать. Для этого подойдет солома, сено или скошенная трава. Слой мульчи должен быть не символическим, а достаточным – примерно 5–7 см. Мульча создает физический барьер между землей и растением. Она не дает каплям воды разносить споры из почвы на листья, а также помогает дольше сохранять влагу в земле.

Формируйте кусты и удаляйте нижние листья

Фитофтора любит загущенные посадки, где плохо циркулирует воздух. Зато солнце и ветер являются естественными союзниками огородника, так как помогают листьям быстрее высыхать после дождя или росы.

Поэтому кусты томатов нужно своевременно формировать. Побочки следует удалять, чтобы растение не превращалось в густые заросли. Также обязательно нужно обрезать нижние листья, которые касаются земли или растут слишком близко к ней. До появления первой плодовой кисти листья на кусте лучше удалить. Это улучшит проветривание и снизит риск того, что споры из почвы попадут на растение.

Обрабатывайте до появления первых симптомов

Профилактические обработки нужно начинать не тогда, когда фитофтора уже появилась, а значительно раньше – когда кусты хорошо пошли в рост. В этом и заключается главный принцип защиты: не дать грибку закрепиться на растениях.

Одно из домашних средств, которое используют огородники, – опрыскивание сывороткой с йодом. Для раствора берут 1 литр нежирной сыворотки, добавляют 10–15 капель йода и разбавляют всё в 9 литрах воды. Сыворотка образует на листьях тонкую защитную пленку, а йод выполняет роль антисептика. Но такая обработка будет более эффективной только в том случае, если сочетать её с правильным уходом за помидорами.

Для безопасной профилактики часто используют биологические препараты. Такие обработки проводят регулярно – примерно раз в 10–14 дней. После затяжных дождей процедуру желательно повторить, как только листья подсохнут.

Если лето очень дождливое, прохладное и болезнь быстро распространяется, биопрепараты могут оказаться бессильны. В таком случае до начала созревания плодов используют препараты, содержащие медь, например бордоскую смесь, а также системные фунгициды.

После применения химических препаратов важно соблюдать срок ожидания до сбора урожая. Он всегда указан в инструкции к конкретному средству.

Не сажайте помидоры рядом с картофелем

Еще одно важное правило – севооборот. Помидоры не стоит сажать рядом с картофелем, ведь он часто первым поражается фитофторой и может быстро передать болезнь помидорам.

Также не следует каждый год выращивать пасленовые культуры на одном и том же месте. Если постоянно сажать помидоры, картофель, перец или баклажаны на одной и той же грядке, риск накопления возбудителей в почве возрастает.

Чтобы защитить помидоры от фитофторы, нужно действовать комплексно: не мочить листья, мульчировать почву, прореживать кусты, удалять нижние листья и не забывать о профилактических обработках. Именно эти простые действия дают наибольший шанс сохранить растения здоровыми и получить хороший урожай.

OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.