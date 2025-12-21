Как собаки проявляют любовь к хозяевам: один явный признак

У собак есть свои уникальные способы выражения любви, и они не всегда понятны их хозяевам. Но эксперты говорят, что есть четкий признак того, что ваша собака любит вас, чувствует себя с вами комфортно.

В видео в TikTok пользователь @amazinganimals.us рассказал, что для объяснения этого состояния используется термин "млем", когда ваш любимец чувствует себя в безопасности, расслабленным и важным.

Это – сленговый термин для обозначения нежного, медленного облизывания губ или носа собакой, особенно во время сна или отдыха; это признак глубокой привязанности и расслабления, демонстрирующий доверие и комфорт рядом с хозяином, что является сильным проявлением любви.

Рассказывая о том, как собаки проявляют любовь к своим хозяевам, эксперты говорят, что расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом с вами, взволнованные приветствия и многочисленные облизывания – все это явные признаки такого чувства.

"Иногда, когда собаки облизывают губы, это может быть признаком нервозности или беспокойства, но если они лижут вас, можете быть уверены, что они делают это, чтобы проявить любовь!" - объясняют специалисты.

Если ваша собака может расслабиться рядом с вами, это хороший знак того, что вы делаете что-то правильно.

