Ветеринар назвал лучшую на планете породу собак

Нет двух одинаковых пород, и каждая из них имеет свои особенности и черты характера. Но если вам интересно, какая лучшая порода собаки для домашнего животного, один эксперт поделился ценными советами.

Уилл Атертон, специалист по поведению собак, говорит, что есть одна порода, которую он считает "лучшей на планете". По его словам, причина, почему так много людей имеют проблемы со своими собаками, заключается в том, что они выбирают породы, к которым они не готовы, пишет Express.

Но это не касается лабрадоров. "Этих собак выводили, чтобы они прекрасно ладили с людьми, были чрезвычайно умными, хорошо ладили с другими собаками, были спокойными, расслабленными и стабильными, и чтобы у них не было никакой формы агрессии", - сказал он.

Они также имеют огромное желание угодить своим хозяевам и невероятное влечение к еде и игрушкам, что значительно облегчает их дрессировку.

По мнению Уилла, они являются "идеальными" домашними любимцами. Хотя во время дрессировки иногда могут возникать проблемы, но обычно их достаточно легко решить.

Конечно, каждая собака нуждается в надлежащем уходе и дрессировке, но когда дело доходит до лабрадоров, это сделать гораздо легче по сравнению с некоторыми другими породами.

