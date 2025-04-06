Как сняться с розыска ТЦК: пошаговая инструкция

В течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан Украины не уточнили свои персональные данные по требованию нового законодательства о мобилизации. В приложении Резерв+ многие мужчины могут увидеть отметку о наличии нарушений, что означает пребывание в административном розыске.

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Снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплате штрафа. Как сняться с розыска, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему военнообязанных объявляют в розыск

Наиболее распространенными причинами розыска является неявка по повестке, неуточнение военно-учетных данных в отведенный срок, ненахождение на военном учете, игнорирование направления прохождения ВЛК и несообщение об изменении персональных данных, говорят в юридической компании "Инсеинин".

В 2024 году более 6 млн военнообязанных не уточнили свои данные через ЦНАП, Резерв+ или в районном или городском ТЦК, говорится в пояснительной записке к законопроекту № 12093, принятому 13 марта. Этот документ ожидает подписи президента.

Неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание – штраф в размере от 17 тыс. до 25 500 грн, отмечают юристы.

Большое количество военнообязанных в Резерве видят отметку о наличии нарушений правил военного учета. Она может свидетельствовать о наличии зафиксированного факта нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации и обороне.

Эта метка фактически означает наличие административного розыска для привлечения к ответственности по ст. 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, объясняют юристы.

Как сняться с розыска

Снятие с розыска возможно после закрытия дела об административном правонарушении или уплате штрафа за нарушение правил военного учета.

Согласно принятому законопроекту № 12093, значительно изменена процедура наложения штрафа и снятие с розыска ТЦК.

Этот закон предусматривает изменения в КУоАП, в частности, в случаях, когда протокол об административных правонарушениях может не составляться.

Также предполагается, что рассмотрение административного дела, наложение и уплата штрафа за нарушение правил военного учета могут происходить дистанционно.

Протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо подала соответствующее заявление, в котором оно не оспаривает допущенное нарушение и согласно на привлечение к административной ответственности при его отсутствии.

Такое заявление можно подать лично по почте в адрес ТЦК по месту нахождения на военном учете или через Резерв+ до момента рассмотрения административного дела.

В заявлении необходимо прописать согласие на рассмотрение административного дела дистанционно без присутствия и на привлечение к административной ответственности.

Штраф может быть уменьшен вдвое

После получения заявления начальник ТЦК в течение трех дней выносит постановление о наложении штрафа без присутствия военнообязанного.

В ней определяется малый размер штрафа 17 тыс. грн, который необходимо оплатить в течение 30 дней.

Постановление может поступить на почтовый адрес, Резерв+ или на электронную почту.

В случае уплаты штрафа в течение следующих десяти дней предоставляется скидка в размере 50%.

После уплаты штрафа квитанцию необходимо предоставить в районный ТЦК и СП.

Уплата штрафа является основанием для снятия розыска и отмены отметки в Резерве+ о нарушении правил военного учета.

Таким образом, введена возможность самостоятельной и дистанционной уплаты штрафа.

Этот механизм призван помочь уплатить штраф со скидкой в минимальном размере 8500 грн. и сняться с розыска. Им смогут воспользоваться и находящиеся за границей.

После подписания законопроекта президентом и вступления в законную силу военнообязанные смогут дистанционно подать заявление и уплатить размер штрафа.