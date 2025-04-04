В Украине хотят изменить правила отсрочки: кто не сможет ее получить и почему

Кабинет министров Украины 4 апреля согласовал законопроект, предусматривающий изменения относительно права педагогов и студентов на отсрочку от мобилизации. Документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады; в случае его принятия часть соискателей образования потеряет право на отсрочку.

Видео дня

Об этом в пятницу сообщили представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук и народный депутат Алексей Гончаренко. По словам Мельничука, одобрен проект закона "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о правах педагогических работников и соискателей образования".

Как предлагают изменить правила отсрочки для студентов

– Отсрочку не смогут получить мужчины от 25 лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования.

– Обучение за границей после 24 февраля 2022 года также не дает права на отсрочку.

Право на отсрочку сохранят:

– поступившие в учебное заведение до 25 лет;

– впервые получает новый уровень образования;

– учится по дневной или дуальной форме;

Уточнения вносятся, чтобы избежать судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающимся повторно, рассказал Гончаренко.

Как хотят изменить правила отсрочки для преподавателей

– Преподаватели с научной степенью (даже если уже не имеют статуса научно-педагогического работника) будут получать отсрочку.

– Отсрочка также будет предоставляться внешкольным педагогам, которые ведут кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические), если работали по состоянию на 1 января 2025 по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как писал ранее OBOZ.UA, есть несколько условий, при которых можно отказаться от повестки и не получить наказание. Достаточно объяснить представителям ТЦК и СП причины отказа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!