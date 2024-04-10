Что означает украинское слово "обабіч" и почему оно иногда сбивает с толку
Слышали ли вы когда-нибудь фразу типа: "Обабіч дороги росте одиноке дерево"? Наверное да, но не все даже уверенные носители украинского языка могут сказать, что с ним не так.
Эксперты телеграм-канала Correctarium решили подробнее рассказать об этом наречии. После этого вы больше не будете делать ошибки в его употреблении.
Итак, прислушивайтесь к слову "обабіч". В нем явно ощущаются две составляющие оба- "обе" и -біч "стороны". Соответственно, само наречие имеет значение "с обеих сторон; на обе стороны".
Таким образом, одинокое дерево не может расти по обе стороны дороги, ведь оно стоит только с одной его стороны. В этом случае уместнее употребить похожее наречие "обіч". Оно как раз и означает "сбоку; рядом".
Рассмотрим употребление этих слов на примерах. Правильно будет сказать так:
- Обіч дороги стояла самотня верба.
- Обабіч дороги височіли старі дуби.
- Обіч галявини лежав камінь
- Обабіч галявини тягнулись кам’яні загорожі.
- Обіч Дніпра стояв чоловік.
- Обабіч Дніпра розростається місто Київ.
Также в значении "с одной стороны" можно употребить следующие слова: на узбіччі, узбіч, на краю, край, коло, біля или поискать другие синонимы. К счастью, их в украинских словарях достаточно.
Отметим, что "обабіч" это не единственный пример создания слова подобным образом в украинском языке. Сравните:
- обіруч — обеими руками,
- обініж — обеими ногами,
- обаполи — по обе половины,
- обосічний — обоюдоострый, острый с двух сторон.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно на украинском языке называть пасхальный хлеб.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.