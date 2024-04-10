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Что означает украинское слово "обабіч" и почему оно иногда сбивает с толку

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
168
Что означает украинское слово 'обабіч' и почему оно иногда сбивает с толку

Слышали ли вы когда-нибудь фразу типа: "Обабіч дороги росте одиноке дерево"? Наверное да, но не все даже уверенные носители украинского языка могут сказать, что с ним не так.

Эксперты телеграм-канала Correctarium решили подробнее рассказать об этом наречии. После этого вы больше не будете делать ошибки в его употреблении.

Итак, прислушивайтесь к слову "обабіч". В нем явно ощущаются две составляющие оба- "обе" и -біч "стороны". Соответственно, само наречие имеет значение "с обеих сторон; на обе стороны".

Таким образом, одинокое дерево не может расти по обе стороны дороги, ведь оно стоит только с одной его стороны. В этом случае уместнее употребить похожее наречие "обіч". Оно как раз и означает "сбоку; рядом".

Рассмотрим употребление этих слов на примерах. Правильно будет сказать так:

  • Обіч дороги стояла самотня верба.
  • Обабіч дороги височіли старі дуби.
  • Обіч галявини лежав камінь
  • Обабіч галявини тягнулись кам’яні загорожі.
  • Обіч Дніпра стояв чоловік.
  • Обабіч Дніпра розростається місто Київ.

Также в значении "с одной стороны" можно употребить следующие слова: на узбіччі, узбіч, на краю, край, коло, біля или поискать другие синонимы. К счастью, их в украинских словарях достаточно.

Отметим, что "обабіч" это не единственный пример создания слова подобным образом в украинском языке. Сравните:

  • обіруч — обеими руками,
  • обініж — обеими ногами,
  • обаполи — по обе половины,
  • обосічний — обоюдоострый, острый с двух сторон.

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