Что означает украинское слово 'обабіч' и почему оно иногда сбивает с толку

Слышали ли вы когда-нибудь фразу типа: "Обабіч дороги росте одиноке дерево"? Наверное да, но не все даже уверенные носители украинского языка могут сказать, что с ним не так.

Эксперты телеграм-канала Correctarium решили подробнее рассказать об этом наречии. После этого вы больше не будете делать ошибки в его употреблении.

Итак, прислушивайтесь к слову "обабіч". В нем явно ощущаются две составляющие оба- "обе" и -біч "стороны". Соответственно, само наречие имеет значение "с обеих сторон; на обе стороны".

Таким образом, одинокое дерево не может расти по обе стороны дороги, ведь оно стоит только с одной его стороны. В этом случае уместнее употребить похожее наречие "обіч". Оно как раз и означает "сбоку; рядом".

Рассмотрим употребление этих слов на примерах. Правильно будет сказать так:

Обіч дороги стояла самотня верба.

дороги стояла самотня верба. Обабіч дороги височіли старі дуби.

дороги височіли старі дуби. Обіч галявини лежав камінь

Обабіч галявини тягнулись кам’яні загорожі.

галявини тягнулись кам’яні загорожі. Обіч Дніпра стояв чоловік.

Дніпра стояв чоловік. Обабіч Дніпра розростається місто Київ.

Также в значении "с одной стороны" можно употребить следующие слова: на узбіччі, узбіч, на краю, край, коло, біля или поискать другие синонимы. К счастью, их в украинских словарях достаточно.

Отметим, что "обабіч" это не единственный пример создания слова подобным образом в украинском языке. Сравните:

обіруч — обеими руками,

— обеими руками, обініж — обеими ногами,

— обеими ногами, обаполи — по обе половины,

— по обе половины, обосічний — обоюдоострый, острый с двух сторон.

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