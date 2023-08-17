Как сказать на украинском 'штопор': варианты, которые мало кто знает

Украинцы часто используют в своей речи слова, заимствованные из других языков. Русизмы и суржик очень распространены в разных регионах Украины и с этим нужно бороться и очищать свою речь.

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Например, к слову "штопор" можно найти подходящий заменитель. Об этом рассказал блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

Блогер отметил, что "штопор" в украинском языке имеет два заменителя – это "коркотяг", где ударение приходится на букву "о" и "вивертка", ударение на букве "и".

Также люди часто говорят, что "вино бродит", но правильно говорить "вино шумує ".

Кроме того, в нашем языке есть отличный аналог к слову "сомелье". И это слово – "виняр".

В украинском языке есть всем нам привычное слово "бокал", но гораздо красивее и благозвучнее можно сказать "келих" или "чара".

Также известный языковед Александр Аравменко рассказал о влиянии суржика на нашу речь и объяснил, как можно заменить некоторые слова.

Например, слово "получается" – очень распространенный суржик. Его используют и во Львове, и в Полтаве, и в Ровно, и в Киеве. Правильное украинское слово – "виходить".

"Конешно", к сожалению, также можно услышать почти во всех регионах Украины. Замените суржик на благозвучное "авжеш", или "звісто", "аякже".

Другая типичная ошибка – словосочетание "принимать участие", на украинском правильно "брати участь".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как будет на украинском языке "творог".

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