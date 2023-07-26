Забудьте о 'получается' и 'конечно', но не о бараболе: филолог объяснил нюансы украинского языка

Следует заботиться о чистоте звучания украинского языка. Важно избавляться от суржика, русизмов и кальки. Но некоторые слова, которые мы считаем суржиковыми, на самом деле являются диалектами – и наоборот.

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Диалект – разновидность языка, используемого на определенной территории в течение длительного времени, а суржик возник вследствие искусственного объединения нескольких языков. Почему стоит избавиться от суржика и как отличить его от диалекта – читайте в материале OBOZREVATEL.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, что первоначально термин "суржик" употреблялся касаемо сочетания украинских и русских слов. В целом, это слово можно использовать для различных языковых вкраплений. Буквально "суржик" означает "смесь зерна пшеницы и ржи, ячменя и овса и т.п. или муку из такой смеси". Суржик возникает искусственно, без соблюдения требований литературного языка, а чаще – с существенным их нарушением. Это "бытовая речь", которую следует отличать от диалекта.

Языковед привел пример диалекта: картофель в некоторых регионах Украины издавна называют "бараболей", обувь - "мешти", тропу между горами – "плай". Диалекту свойственна относительная структурная близость, он совмещает элементы историко-культурных традиций. В Галичине, например, до 1970-х годов вообще не использовали типичную русскую нецензурную лексику – она считалась совершенно неприемлемой. Ссору называли "ганьбленням", а во время эмоциональных моментов могли употреблять собственные бранные слова.

А вот довольно популярное ныне слово "коліжанка", которое может показаться чисто украинским, на самом деле является суржиком.

"Коліжанка", "трускавка" – это суржик. Эти слова взяты из польского", – рассказал Авраменко.

Языковед отметил, что западноукраинскому региону приманены слабые вкрапления, в основном из польского языка. А в центре и на востоке Украины суржик очень распространен.

"Ви виходите слідуючій зупинці?", "нажміть кнопку" – это все примеры суржика.

По словам языковеда, слово "получається" – очень распространенный суржик. Его используют и во Львове, и в Полтаве, и в Ровно, и в Киеве. Правильное украинское слово – "виходить".

Другая типичная ошибка – словосочетание "приймати участь", на украинском правильно "брати участь".

Суржик заметен и на грамматическом уровне. Мы употребляем неправильные окончания, даже этого не замечая.

"Я звертаю увагУ", але "не звертаю увагИ", "я їм борщ", але "не їм борщУ", "я слухаю музику", але "не слухаю музикИ", – объяснил Авраменко.

И, конечно, куда без российского "канєшно" – его, к сожалению, также можно услышать едва ли не во всех регионах Украины. Замените суржик на благозвучное "звісно", або "авжеж", "аякже".

Так что такое палинка, купорка, тремпель и фармазон и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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