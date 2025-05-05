Как сказать на украинском 'располагать к себе': варианты

Идиомы – это устойчивые конструкции, передающие единое понятие, содержание которого не определяется содержанием его составных элементов. Как правило, они не переводятся напрямую и, скажем, при переходе на украинский язык с русского, требуют изучения новых формулировок.

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Примером такой идиомы можно назвать фразу "располагать к себе". В русском языке она означает ситуацию, когда человек вызывает у другого человека дружелюбные чувства. Как такую фразу можно перевести на украинский, рассказала блогер и радиоведущая Оля Багний.

В своем TikTok она привела несколько примеров фраз, которыми можно заменить это русское изречение. "В зависимости от контекста можно сказать, что кто-то "вміє зачарувати", "привернути до себе" или "прихилити до себе". А еще можно сказать, что "хтось вміє викликати прихильність", – сказала она в ролике.

А вот прямой перевод в этом случае, как и бывает с идиомами, не работает. Говорить на украинском языке "розташовувати до себе" неправильно. Словари и справочники не содержат такой фразы. Хотя ее можно найти в некоторых сервисах онлайн-перевода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский фразу "поставит галочку".

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