Как сказать на украинском 'предпочтительный': вариантов много

Многочисленные исследования доказали, что украинский язык богаче русского. То есть, если мы не можем найти правильного соответствия для определенного русизма, дело не в бедности языка, а в необходимости пополнять собственный словарный запас.

Например, у многих возникают трудности со словом "предпочтительный". Как перевести его на украинский, разбирался OBOZ.UA.

Есть много вариантов перевода слова "предпочтительный":

бажаний

уподо́баний

першочерговий

сприятливий

найкращий

переважний

найпридатніший

найбажаніший

гідний переваги

вартий переваги.

Каждое из этих слов следует употреблять в зависимости от контекста и значения.

Прилагательное "бажаний" имеет несколько значений:

тот, которого ждут, к которому стремятся;

тот, который отвечает чьим-либо вкусам, интересам, взглядам.

Настала бажана неділя (Іван Нечуй-Левицький).

Найдалі за місяць я пришлю Вам рукописи і бажаний мені порядок оповідань (Михайло Коцюбинський).

Для примера приводим и следующие варианты применения:

Уподобаний Марічкою колір сукні дуже пасував до її синіх очей.

Оцет є найпридатнішим домашнім засобом для дезінфекції поверхонь та видалення плям.

Пан Задорожній був найбажанішим гостем на вечері.

Я надаю перевагу зеленим соковитим яблукам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как назвать на украинском сладости. Чем заменить "пирожено", "морожено" и "конфєти" – читайте в материале.

Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.