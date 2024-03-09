Как сказать на украинском "предпочтительный": вариантов много
Многочисленные исследования доказали, что украинский язык богаче русского. То есть, если мы не можем найти правильного соответствия для определенного русизма, дело не в бедности языка, а в необходимости пополнять собственный словарный запас.
Например, у многих возникают трудности со словом "предпочтительный". Как перевести его на украинский, разбирался OBOZ.UA.
Есть много вариантов перевода слова "предпочтительный":
- бажаний
- уподо́баний
- першочерговий
- сприятливий
- найкращий
- переважний
- найпридатніший
- найбажаніший
- гідний переваги
- вартий переваги.
Каждое из этих слов следует употреблять в зависимости от контекста и значения.
Прилагательное "бажаний" имеет несколько значений:
- тот, которого ждут, к которому стремятся;
- тот, который отвечает чьим-либо вкусам, интересам, взглядам.
Настала бажана неділя (Іван Нечуй-Левицький).
Найдалі за місяць я пришлю Вам рукописи і бажаний мені порядок оповідань (Михайло Коцюбинський).
Для примера приводим и следующие варианты применения:
Уподобаний Марічкою колір сукні дуже пасував до її синіх очей.
Оцет є найпридатнішим домашнім засобом для дезінфекції поверхонь та видалення плям.
Пан Задорожній був найбажанішим гостем на вечері.
Я надаю перевагу зеленим соковитим яблукам.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как назвать на украинском сладости. Чем заменить "пирожено", "морожено" и "конфєти" – читайте в материале.
Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые следует убрать из употребления.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.