Как сказать на украинском 'позор' и 'опозориться': перевод

Часто ли вы прибегаете к дословному переводу с русского, когда говорите на украинском? Это явление называют автоматическим суржиком – когда мозг механически подставляет знакомые иностранные слова вместо родных украинских.

Один из самых типичных примеров – слово "позор", которого в нашем языке просто нет. OBOZ.UA рассказывает, как правильно "опозориться" на украинском.

Украинские соответствия слова "позор"

Мы привыкли слышать "позор" и "опозоритися" еще из советских фильмов и разговорного русского, поэтому часто автоматически повторяем эти формы, не задумываясь. Но в украинском языке существует четкая, богатая и точная система собственных соответствий.

Ближайшим по значению является "ганьба". Именно это слово передает и унижение, и стыд, и общественное осуждение. Вот как его толкует словарь:

унизительное положение;

недобрая слава, бесчестие;

восклицание, выражающее осуждение.

То есть вместо "опозориться" естественно сказать "зганьбитись", "знеславити себе" або "втратити честь" – в зависимости от контекста.

Другие возможные варианты

Есть и другие варианты перевода слова "позор": наруга, неслава, суд, осуда, стидота, стидовище, стидов’я.

Интересно, что "позорище", в отличие от "позора", в украинском языке существует. Правда, это скорее разговорный вариант. Одно из его значений – именно позор, а другое – зрелище.

Пример:

З позорища увечері У терми сховався Святий кесар із лікторами (Тарас Шевченко).

Также в разговорном украинском языке есть устойчивое выражение "волокти (или выставлять) на позорище", что означает делать кого-то предметом всеобщего осмеяния или осуждения.

