Когда уместно говорить 'иметь место': правила украинского языка

В украинском языке немало выражений, которые мы употребляем ежедневно, даже не задумываясь об их точности, происхождении или стилистической уместности. Одно из таких – "мати місце". Это выражение давно прижилось в официально-деловом стиле, однако в большинстве случаев как языковая калька, которую следует вовремя замечать и заменять.

Видео дня

Языковеды привели примеры правильного употребления этого словосочетания. Они советуют не употреблять "иметь место" в значении "быть", "состояться", "произойти", "случиться".

Откуда взялось выражение "мати місце"

Выражение "иметь место" является дословным переводом французского avoir lieu (буквально – "иметь место"), которое активно употребляется во французском языке для обозначения того, что что-то произошло. Через русский язык эта конструкция проникла в украинский, особенно в сферы деловой речи, отчетности, публичной коммуникации.

В украинском языке выражение в основном звучит как калька, что создает впечатление канцеляризма, то есть искусственной, официозной речи. Особенно, когда речь идет об описании событий, фактов или ситуаций. В таких случаях лучше воспользоваться привычными украинскими словами, которые точнее передают смысл и не усложняют фразу.

Как лучше сказать вместо "мати місце"

Бути

Поряд із досягненнями мають місце серйозні помилки. –Поряд із досягненнями є серйозні помилки.

Бути/бувати

Іноді мають місце ситуації, коли… - Іноді бувають ситуації, коли…

Статися/ставатися

Подія мала місце кілька років тому. – Подія сталася кілька років тому.

Траплятися/трапитися

Інцидент мав місце на конференції. – Інцидент трапився на конференції.

Відбутися/відбуватися

Завтра матиме місце зустріч. – Завтра відбудеться зустріч.

Спостерігатися

У регіоні має місце дефіцит води. – У регіоні спостерігається дефіцит води.

Існувати

У народних переказах мають місце згадки про… – У народних переказах існують згадки про…

Виникати

У таких випадках можуть мати місце труднощі. – У таких випадках можуть виникати труднощі.

Міститися

У рукописі мають місце цікаві дані. – У рукописі містяться цікаві дані.

Тривати

Переговори мали місце три години. – Переговори тривали три години.

Список не является исчерпывающим. Во многих случаях конструкцию "иметь место" можно заменить соответствующим глаголом в зависимости от контекста.

Когда можно употреблять это выражение

Несмотря на критику, в буквальном значении фраза иметь место употребляется вполне грамотно и оправдано. Речь идет о случаях, когда имеем в виду конкретное физическое место, пространство или расположение.

В таких предложениях выражение уместно:

Дуже важливо мати місце, де можна відпочити.

Кожна річ має своє місце.

У кімнаті має місце лише одне ліжко.

В таких случаях "иметь место" не вызывает никаких стилистических замечаний, потому что не является канцеляризмом, а точно обозначает пространственную принадлежность.

Ранее OBOZ.UA объяснял значение редко употребляемого слова "шкафчик".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.