Как сказать на украинском 'после дождичка в четверг': интересные соответствия

Каждому языку свойственны свои фразеологизмы, и дословный перевод обычно не уместен. Например, в народе очень популярна фраза "после дождичка в четверг", однако мало кто знает, что в украинском лексиконе есть свои интересные соответствия.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал о происхождении фразеологизма. Он объяснил, откуда пошла эта поговорка, почему именно в четверг и обязательно после дождя говорят о событии, которое никогда не случится.

Ответ на вопрос следует искать в славянской мифологии. Перун біыл языческим богом неба, войны, солнца и плодородия. Считали, что Перун является покровителем земледельцев, а также ведет дождями, громами и молниями.

С давних времен было принято каждый четверг приносить Перуну жертву, чтобы он послал дождь и щедрый урожай. И часто случалось так, что жертвы приносились, четверги проходили, а осадков все не было. Так и возникла ироническая поговорка "после дождичка в четверг", что значит никогда.

В украинском фольклоре есть и другие интересные соответствия этой поговорки:

На Миколи та й ніколи

Як мені на долоні волосся поросте

Як рак на горі свисне

Як п'явка крикне

Як у курки зуби виростуть

Як дві неділі разом зійдуться

Як виросте гарбуз на вербі

Як у спасівку соловейко заспіває

На турецький великдень

Ні тепер ні в четвер.

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