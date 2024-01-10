Как сказать на украинском "после дождичка в четверг": интересные соответствия
Каждому языку свойственны свои фразеологизмы, и дословный перевод обычно не уместен. Например, в народе очень популярна фраза "после дождичка в четверг", однако мало кто знает, что в украинском лексиконе есть свои интересные соответствия.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал о происхождении фразеологизма. Он объяснил, откуда пошла эта поговорка, почему именно в четверг и обязательно после дождя говорят о событии, которое никогда не случится.
Ответ на вопрос следует искать в славянской мифологии. Перун біыл языческим богом неба, войны, солнца и плодородия. Считали, что Перун является покровителем земледельцев, а также ведет дождями, громами и молниями.
С давних времен было принято каждый четверг приносить Перуну жертву, чтобы он послал дождь и щедрый урожай. И часто случалось так, что жертвы приносились, четверги проходили, а осадков все не было. Так и возникла ироническая поговорка "после дождичка в четверг", что значит никогда.
В украинском фольклоре есть и другие интересные соответствия этой поговорки:
- На Миколи та й ніколи
- Як мені на долоні волосся поросте
- Як рак на горі свисне
- Як п'явка крикне
- Як у курки зуби виростуть
- Як дві неділі разом зійдуться
- Як виросте гарбуз на вербі
- Як у спасівку соловейко заспіває
- На турецький великдень
- Ні тепер ні в четвер.
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