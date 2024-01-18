Как сказать на украинском "ничего себе": колоритные варианты перевода
Украинцы часто используют фразу "ничего себе", когда хотят выразить удивление или восхищение. К сожалению, русские выражения и слова до сих пор распространены в нашем языке, поэтому следует обогащать словарный запас колоритными украинскими соответствиями.
OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Избегайте русскоязычных калек и очищайте свою речь от суржика.
"Ничего себе" можно заменить следующими выражениями:
- ось це так;
- овва;
- оттакої.
Также можно использовать разговорные фразы:
- вау;
- ого;
- оце так;
- як же так;
- неймовірно;
- невже;
- це щось;
- це просто супер.
Простые и меткие выражения помогут точно выразить свои чувства и эмоции. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится и избегайте русскоязычной кальки "ничего себе", ведь наш язык богат и насыщен яркими словами и выражениями.
Также OBOZ.UA публиковал объяснения языковедов, как правильно и вежливо сказать на украинском "не умничай".
Такая фраза часто используется в ситуациях, когда нужно выразить недовольство или раздражение относительно высказываний других.
Согласно русско-украинскому академическому словарю, "умничать" переводится, как мудрувати, мудрячити, химерити, мудрагелити, розумувати, вигадувати, хитрувати.
Вы можете просто сказать: не вигадуй, не мудруй або не хитруй. Но языковеды рекомендуют использовать выражение – "не будь такий розумний".
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