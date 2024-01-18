Как сказать на украинском 'ничего себе': колоритные варианты перевода

Украинцы часто используют фразу "ничего себе", когда хотят выразить удивление или восхищение. К сожалению, русские выражения и слова до сих пор распространены в нашем языке, поэтому следует обогащать словарный запас колоритными украинскими соответствиями.

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Избегайте русскоязычных калек и очищайте свою речь от суржика.

"Ничего себе" можно заменить следующими выражениями:

ось це так;

овва;

оттакої.

Также можно использовать разговорные фразы:

вау;

ого;

оце так;

як же так;

неймовірно;

невже;

це щось;

це просто супер.

Простые и меткие выражения помогут точно выразить свои чувства и эмоции. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится и избегайте русскоязычной кальки "ничего себе", ведь наш язык богат и насыщен яркими словами и выражениями.

Также OBOZ.UA публиковал объяснения языковедов, как правильно и вежливо сказать на украинском "не умничай".

Такая фраза часто используется в ситуациях, когда нужно выразить недовольство или раздражение относительно высказываний других.

Согласно русско-украинскому академическому словарю, "умничать" переводится, как мудрувати, мудрячити, химерити, мудрагелити, розумувати, вигадувати, хитрувати.

Вы можете просто сказать: не вигадуй, не мудруй або не хитруй. Но языковеды рекомендуют использовать выражение – "не будь такий розумний".

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, правильно ли говорить на украинском "штукатурка".

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