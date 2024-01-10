Как сказать "не умничай" на украинском: правильный и вежливый вариант
Русские слова и выражения заполонили нашу речь. К сожалению, большинство людей не знают украинских соответствий, поэтому до сих пор используют иноязычные фразы. Это касается выражения "не умничай".
В телеграмм канале сообщества специалистов-языковедов Correctarium опубликовали правильный и вежливый вариант. "Не умничай" нельзя дословно перевести.
Такую фразу часто используют в ситуациях, когда нужно выразить недовольство или раздражение по поводу высказываний других.
Согласно русско-украинскому академическому словарю, "умничать" переводится, как мудрувати, мудрячити, химерити, мудрагелити, розумувати, вигадувати, хитрувати.
Русско-украинский народный словарь определяет это слово как прояв розуміння, мудрування и мудрячення.
Поэтому вы можете просто сказать: не вигадуй, не мудруй или не хитруй.
Но языковеды рекомендуют использовать выражение – "не будь такий розумний". Это вежливое выражение своего "протеста" мнению других.
Вы также можете заменить выражение народными поговорками:
- не вчи вченого;
- не будь такий розумний, як твого батька діти;
- не учи вченого їсти хліба печеного.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает интересный украинский фразеологизм "витрішки продавати".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.