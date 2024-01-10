Как сказать 'не умничай' на украинском: правильный и вежливый вариант

Русские слова и выражения заполонили нашу речь. К сожалению, большинство людей не знают украинских соответствий, поэтому до сих пор используют иноязычные фразы. Это касается выражения "не умничай".

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В телеграмм канале сообщества специалистов-языковедов Correctarium опубликовали правильный и вежливый вариант. "Не умничай" нельзя дословно перевести.

Такую фразу часто используют в ситуациях, когда нужно выразить недовольство или раздражение по поводу высказываний других.

Согласно русско-украинскому академическому словарю, "умничать" переводится, как мудрувати, мудрячити, химерити, мудрагелити, розумувати, вигадувати, хитрувати.

Русско-украинский народный словарь определяет это слово как прояв розуміння, мудрування и мудрячення.

Поэтому вы можете просто сказать: не вигадуй, не мудруй или не хитруй.

Но языковеды рекомендуют использовать выражение – "не будь такий розумний". Это вежливое выражение своего "протеста" мнению других.

Вы также можете заменить выражение народными поговорками:

не вчи вченого;

не будь такий розумний, як твого батька діти;

не учи вченого їсти хліба печеного.

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