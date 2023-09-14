Как сказать на украинском "не ударить лицом в грязь": перевод фразеологизма
С переводом фразеологизмов часто возникают проблемы. Поиск дословных аналогов иногда не дает желаемых результатов, не передавая или даже искажая суть фразы. Нужно обогащать словарный запас, чтобы не "ударить в грязь лицом".
Кстати, для вышеупомянутого русского фразеологизма услуги машинного перевода предлагают следующие соответствия: "не вдарити обличчям у бруд", "не вдарити обличчям у багнюку". В сети нашли и другие, более приемлемые варианты.
При переводе устоявшихся фраз нужно не просто прибегать к поиску дословных словосочетаний, а искать фразеологизмы с аналогичным значением в украинском языке.
"Не ударить в грязь лицом" означает с честью выйти из сложной ситуации. Также можно употребить следующие фразы:
- Відстояти честь. Наприклад: Лицареві на турнірі вдалося відстояти честь дами серця.
- Гідно (з честю) триматися. Полонений гідно тримався на допитах.
- Не завдавати собі ганьби (сорому). "Не завдавай собі ганьби у шинку", – кричала Дарина, хоча Микола вже вийшов з хати.
- Не осоромитися. Іванко знав: найважливіше – не осоромитися перед панами.
- Не скомпрометувати себе. Слідчий розумів, що поведінка підозрюваного його компрометувала.
Кроме того, есть и довольно благозвучные фразеологизмы:
- "І на слизькому не посковзнутися (не спотикнутися)"
- "Не дати собі в кашу наплювати"
- "Зробити як слід (як треба, як належить, як годиться)".
Кстати, есть еще одна русская фраза, которую трудно перевести. "Найти отдушину" означает найти то, что дает выход каким-то сдерживаемым чувствам, стремлениям, настроениям. Как будет звучать это выражение на украинском – читайте в материале.
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