Как сказать на украинском 'не ударить лицом в грязь': перевод фразеологизма

С переводом фразеологизмов часто возникают проблемы. Поиск дословных аналогов иногда не дает желаемых результатов, не передавая или даже искажая суть фразы. Нужно обогащать словарный запас, чтобы не "ударить в грязь лицом".

Кстати, для вышеупомянутого русского фразеологизма услуги машинного перевода предлагают следующие соответствия: "не вдарити обличчям у бруд", "не вдарити обличчям у багнюку". В сети нашли и другие, более приемлемые варианты.

При переводе устоявшихся фраз нужно не просто прибегать к поиску дословных словосочетаний, а искать фразеологизмы с аналогичным значением в украинском языке.

"Не ударить в грязь лицом" означает с честью выйти из сложной ситуации. Также можно употребить следующие фразы:

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Відстояти честь. Наприклад: Лицареві на турнірі вдалося відстояти честь дами серця. Гідно (з честю) триматися. Полонений гідно тримався на допитах. Не завдавати собі ганьби (сорому). "Не завдавай собі ганьби у шинку", – кричала Дарина, хоча Микола вже вийшов з хати. Не осоромитися. Іванко знав: найважливіше – не осоромитися перед панами. Не скомпрометувати себе. Слідчий розумів, що поведінка підозрюваного його компрометувала.

Кроме того, есть и довольно благозвучные фразеологизмы:

"І на слизькому не посковзнутися (не спотикнутися)"

"Не дати собі в кашу наплювати"

"Зробити як слід (як треба, як належить, як годиться)".

Кстати, есть еще одна русская фраза, которую трудно перевести. "Найти отдушину" означает найти то, что дает выход каким-то сдерживаемым чувствам, стремлениям, настроениям. Как будет звучать это выражение на украинском – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что одним из вариантов перевода словосочетание "входить во вкус" может быть дословный и прямой – "входити в смак". Однако есть и лучшие украинские соответствия.

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