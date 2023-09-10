Как будет на украинском 'найти отдушину': перевод вас удивит

Есть в русском языке довольно популярное выражение: "найти отдушину". Украинцы часто используют его в обиходе, ведь не знают правильного перевода.

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Доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарив в свое время для блога BBC рассказывал, как правильно перевести на украинский те или иные слова и фразеологизмы. Для "отдушины" он подобрал довольно необычный ответчик.

"Найти отдушину" означает найти то, что дает выход каким-то сдерживаемым чувствам, стремлениям, настроениям.

Александр Пономарев предлагает перевести фразеологизм как "знайти продухлину".

Например: "Ще одну продухлину Оленка знаходила у літніх подорожах до моря".

Кстати, есть такая фраза "входить во вкус", что значит начать испытывать удовольствие от чего-то. Одним из вариантов перевода может быть дословный и прямой – "входити в смак". OBOZREVATEL рассказывал, какие еще соответствия предлагают эксперты.

Иногда, замечая, как украинцы портят язык суржиком, хочется "згоріти від сорому". Однако гореть не придется, потому что так говорить тоже нельзя, а фраза эта – дословный перевод русского "сгореть со стыда". Как правильно перевести это изречение – читайте в материале.

А для тех, кому надоели советы и наставления, OBOZREVATEL объяснял, сказать на украинском "не умничай".

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