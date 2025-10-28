Как сказать на украинском 'называть по имени и отчеству' и 'по фамилии': перевод

Часто в повседневной жизни мы автоматически употребляем калькированные выражения. Украинский язык имеет собственные устойчивые соответствия к распространенным русским выражениям, связанным с употреблением имен, отчеств и фамилий.

OBOZ.UA рассказывает, как сказать на украинском "называть по имени и отчеству" и "по фамилии". Они естественно звучат в разных стилях – от официального до разговорного – и не требуют калькирования с русского.

"Называть по имени и отчеству"

Правильно на украинском:

Звати (називати) когось на ім’я та по батькові.

Примеры:

Його всі звуть на ім’я та по батькові – Сергій Іванович.

У школі вчителів прийнято називати по батькові.

В деловом или официальном общении такая форма вежливого обращения вполне уместна, но в бытовой речи чаще используют только имя:

"Пане Сергію, дозвольте запитати…" замість "Сергію Івановичу".

"Называть по фамилии"

Украинский аналог: азивати когось на прізвище.

Примеры:

Кучерявого хлопця часто називали на прізвище – Кучеренко.

У списку учнів він записаний під прізвищем Синиця.

